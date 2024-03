Wirtschaftstalk mit Vincent Rameau

BAR NEWS: Wie viel Schweiz steckt in Coca-Cola?

Vincent Rameau: Die Schweiz spielt für uns eine wichtige Rolle. Fast die Hälfte der Schweizer Haushalte kaufen monatlich unsere Produkte. Wann immer hierzulande ein Coca-Cola-Getränk verkauft wird, gewinnen nicht nur unsere rund 650 Mitarbeitenden, sondern auch die Schweizer Wirtschaft. Denn wir beziehen 95 Prozent der Zutaten bei Schweizer Lieferanten, und über 80 Prozent unserer hier verkauften Produkte produzieren wir in Dietlikon / Brüttisellen (ZH) und Vals (GR).

Was ist typisch für den Schweizer Markt?

In der Schweiz sind besonders Innovationen gefragt, denn die Kunden probieren gerne etwas Neues aus. Deshalb sind Neulancierungen hier erfolgreich. Da denke ich nicht nur an die Sondereditionen von Coca-Cola, sondern auch an die Lurisiaoder Kinley-Produkte. Bei der Schweizer Kundschaft sind zudem zuckerreduzierte und zuckerfreie Getränke besonders beliebt. So hat zum Beispiel Coca-Cola Zero Zucker im europäischen Vergleich einen sehr hohen Anteil an den hiesigen Verkäufen.

Welche Rolle spielt die Gastronomie für Coca-Cola?

Die Rolle der Gastronomie wird immer wichtiger. Meine Arbeit in der Konsumgüterindustrie hat mir eines gezeigt: Markenakzeptanz entsteht in erster Linie durch persönliche Erfahrungen. So können wir gemeinsam mit der Event- und Abendgastronomie unsere neuen Marken, wie Kinley, erlebbar machen. Und natürlich passt ein Coca-Cola einfach «magisch» zu einem feinen Mittag- oder Abendessen.

Wie verändern sich die Rezepturen von Coca-Cola in den kommenden Jahren – Stichworte weniger Zucker oder vielleicht eine Variante mit Alkohol?

Bereits seit 2005 senken wir den Zuckergehalt in unserem Portfolio kontinuierlich. Die Nachfrage unserer Kunden nach weiteren zuckerreduzierten Produkten ist hoch und wir kommen diesem Bedürfnis mit einer breiten Palette von Getränken nach. Dazu kommt, dass wir uns im Rahmen der «Erklärung von Mailand» verpflichtet haben, den Zuckergehalt in unserem Portfolio bis Ende 2024 um weitere 10 Prozent zu reduzieren. Entsprechend werden wir in den kommenden Jahren weitere Innovationen für zuckerfreie und zuckerreduzierte Getränke lancieren. Gemeinsam mit Brown Forman für «Jack & Coke» und Pernod Ricard für «Absolut & Sprite» wurden zwei Varianten mit Alkohol unter anderem in Grossbritannien und Deutschland erfolgreich lanciert. Diese Entwicklung ist spannend zu beobachten.

Wo liegen die grössten Herausforderungen?

Es ist erfreulich zu sehen, dass die Kunden nach der Pandemie wieder Freude am Ausgang haben, an gemeinsamen Erlebnissen und Momenten. Trotzdem sind die allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen im Markt eine Herausforderung für unsere Partner im Gastgewerbe. Nicht nur die Inflation, auch der Trend zu immer neuen Regulierungen ist eine Last für KMUs.

Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit?

«Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Faktor für die Kundengewinnung», schrieb GastroSuisse im letzten Jahr. Dieser Trend wird anhalten. Neben der Thematik der Kreislaufwirtschaft, also Recycling von Glas und von PET, ist auch die Reduktion von CO2 im Unternehmen ganz oben auf der Agenda. Im HoReCa (Hotels, Restaurant und Catering) setzen wir bewusst auf die retournierbare Glasflasche. Für die Verpflegung unterwegs bleibt rPET, also rezykliertes PET, unerlässlich. Bereits seit Herbst 2019 bestehen die PET-Flaschen der Coca-Cola- Tochterfirma VALSER zu 100 Prozent aus PET, und seit 2022 auch alle PET-Flaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und Mezzomix. Damit sind wir in der Schweiz führend.

Über Vincent Rameau

Vincent Rameau, 43, ist gebürtiger Franzose. Seit Februar 2020 ist er Country Manager von Coca-Cola Schweiz und leitet das Schweizer Geschäft von Coca-Cola, einschliesslich der Produktion in Dietlikon / Brüttisellen (ZH) sowie von VALSER in Graubünden. Nach seinem Masterabschluss in Betriebswirtschaft an der Kedge Business School in Marseille startete er seine Karriere im Jahr 2000 bei der Mars-Tochterfirma Royal Canin. Ab 2002 hatte er bei Mars verschiedene weltweite Führungstätigkeiten inne. Heute lebt Rameau mit seiner Frau und den beiden Kindern in der Nähe von Zürich. Sein Lieblingsgetränk ist Coca-Cola Zero Zucker.

