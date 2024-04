Das sind die Finalisten des SWISS COCKTAIL OPEN 2024

Die 24 Finalistinnen und Finalisten für das Swiss Cocktail Open 2024 sind bekannt. Am 6. Mai mixen sie in Zürich-Oerlikon ihre Cocktail-Kreationen live vor Publikum und kämpfen um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2024».

Grosses Finale am 6. Mai

24 Finalistinnen und Finalisten kämpfen am 6. Mai um den Titel.

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist die grösste Cocktail Competition der Schweiz und findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Das Format motivierte auch in diesem Jahr Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz, ihre Cocktail-Rezepte einzureichen.

Bis Ende März sind so knapp 50 Rezepte eingegangen, die mittlerweile anonymisiert von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die besten 24 Rezepte werden nun am 6. Mai 2024 im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon von den Teilnehmenden persönlich vorgemixt. Dann wird entschieden, welches der beste Cocktail der Schweiz 2024 ist.

Sichere dir ein Ticket fürs grosse Finale! Am Montag, 6. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 4. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Sichere dir jetzt online dein Ticket! Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es wiederum eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse und zahlreichen spannenden Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch! Ticket sichern

Finalistinnen und Finalisten SWISS COCKTAIL OPEN 2024 (A-Z)

Name Arbeitsort Elia Boog Boca Grande, Luzern François Bräuning Lenox Bar – Zürich Marriott Hotel, Zürich Budrick Burri OscarOne, Basel Amandine Chapolard Crapule Club, Fribourg Gianluca Ciriello The Omnia Mountain Lodge, Zermatt Anaëlle De Carli Kreissaal Bar, Bern Jeannine Grohmann Irchel Bar, Zürich Dominik Hänni Valhalla Bar, Basel André Haueter Cocktailbar zum Türk, Solothurn Noah Hoffmann Werk 8, Basel Flurin Kopp Tipsy Tiger, Zürich Moritz Kriech Kasheme, Zürich Ramon Landolt Barfly’z, Zürich Sara Lema Crespo Kumo, Bulle Tabea Manzke Hobo Bar, Aarau Hannah Matter Schnapsladen & Martinazzi-Stübli, Aarberg Marion Moutte Sardine, Lausanne Spiros Platnaris Das Weisse Schaf, Luzern Gent Ramuka Brera, Zürich Kajus Salamoni Shake and Smile, Zürich Kilian Schmied Hotel Belvedere, Grindelwald Ruben Silva Bar am Wasser, Zürich Fiona Streb Dorfhus Gupf, Rehetobel Maurus Vögeli Kasheme, Zürich

Programm Finale 6. Mai

13.30 Uhr Türöffnung, Networking & Tischmesse 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12) 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24) 17.30 Uhr Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden 19.00 Uhr Siegerehrung

Tischmesse und Networking

Neben der spannenden Cocktail-Competition erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Networking Area sowie eine Tischmesse mit Produktneuheiten und Gelegenheit zum Austausch mit Barprofis und Fachleuten.

Tickets für das Finale am 6. Mai 2024 ab 13.30 Uhr im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon sind im Online-Vorverkauf auf swisscocktailopen.ch bis 5. Mai für CHF 10.- oder an der Tageskasse für CHF 15.- erhältlich.

