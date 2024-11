122 Drink Rezepte im neuen Bar Mixbooklet 2025

Das Bar Mixbooklet ist im November neu erschienen.

Die Neuauflage des handlichen Bar Mixbooklet vermittelt viel Basiswissen wie zum Beispiel Drinks mit und ohne Alkohol gemixt werden und worauf es zu achten gilt, damit man gute Cocktails zubereiten kann. Es umfasst des Weiteren 122 attraktive Mixrezepte sowohl von klassischen Drinks wie auch von Trend- und alkoholfreien Drinks.

Neben allen Gewinnerdrinks der Schweizer Nullpromille Trophy und von den Barkeepern of the year der vergangenen Jahre, sind auch Rezepte der Gewinnerdrinks des SWISS COCKTAIL OPEN vertreten. Das Booklet kann ab sofort kostenlos im BAR NEWS Shop bestellt werden und ist ein Must-have für jede Bar.

Aus dem Inhalt

Das 64-seitige Bar Mixbooklet enthält folgende Themen:

Die Basics

Was ein Cocktail ist und was nicht, darüber sind sich selbst Expertinnen und Experten nicht immer einig. Doch bei all den unterschiedlichen Meinungen besteht ein gemeinsamer Nenner: nämlich, dass er dem Gast schmecken und Freude bereiten soll.

Über Cocktails

Mixutensilien

Vom Umgang mit dem Eis

Mixtechniken

Die richtige Glaswahl

Warenkunde

Um sich in der unglaublich diversen Spirituosen-Welt zurechtzufinden, sollte man sich in einem ersten Schritt einen Überblick über die wichtigsten Spirituosenkategorien verschaffen. Danach kann man – je nach Interesse und Geschmack – sein Wissen in den jeweiligen Kategorien vertiefen.

Wodka

Gin

Whisk(e)y

Rum

Tequila / Mezcal

Brandy

Weitere Spirituosen

Liköre

Aperitifs, Amaro, Bitter

Vermouth

Sherry und Portwein

Cocktail-Bitters

Zitrussäfte

Filler

Bier

Wein und Schaumwein

Cocktail-Rezepte

Aperitivo

Schaumwein-Cocktails

Old Classics

Classic Vermouth

Sours

SWISS COCKTAIL OPEN

Latinamerican Classics

Highball

Gin Classics

Rum Classics

Nullpromille Trophy (alkoholfrei)

SWISS BAR AWARDS

Wodka Classics

After Dinner

