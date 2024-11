Als erster Roggenwhiskey der Marke, der die Bezeichnung Bottled-in-Bond trägt, verkörpert Jack Daniel’s Bonded Rye die absolute Verpflichtung zu Qualität und Authentizität, die jeden von der Destillerie hergestellten Whiskey kennzeichnet. Mit seiner Flasche, die vom Originaldesign der Flasche von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey aus dem Jahr 1895 inspiriert ist, ist Jack Daniel’s Bonded Rye nicht nur ein aussergewöhnliches sensorisches Erlebnis, sondern auch eine Hommage an die Geschichte und die zeitlose Ästhetik der Marke.

Jack Daniel’s Bonded Rye ist die neueste Kreation von Master Distiller Chris Fletcher und seiner Mitarbeiterin Lexie Phillips, der ersten weiblichen Assistant Master Distiller. Der Name Jack Daniel’s Bonded Rye leitet sich von der Bezeichnung «Bottled-in-Bond» ab, für die eine Reihe von Bedingungen gelten. Erstens muss der Whiskey aus einer einzigen Brennerei stammen, in einer einzigen Destillationssaison hergestellt werden, dann mindestens vier Jahre reifen und mit einem Alkoholgehalt von 50 Volumenprozent abgefüllt werden. Zusammensetzung: 70 Prozent Roggen, 18 Prozent Mais, 12 Prozent Malz. Jack Daniel’s Bonded Rye ist ab sofort in der Schweiz erhältlich.

Dettling & Marmot AG, Dietlikon

dettling-marmot.ch

