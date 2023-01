Kronenhalle Bar hat das Best Bar Team 2022

Die Zürcher Kronenhalle Bar ging bei den SWISS BAR AWARDS 2022 als Siegerin in der Kategorie Best Bar Team hervor. Seit mehr als zehn Jahren schafft ein eingeschworenes Team in der etablierten Bar am Bellevue. In einer Szene, die von Fluktuation geprägt ist. Verdient, meinen auch wir und gratulieren herzlich.

Die Auszeichnung mit dem Award in der Kategorie Best Bar Team 2022 bedeutet für unser Team eine grosse Wertschätzung und Anerkennung», freut sich Christian Heiss, Chef de Bar, für sein langjährig bestehendes Team. Der gebürtige Südtiroler hat zu Jahresbeginn 2017 die Position Chef de Bar übernommen. Damit auch ein Bar- und vor allem ein Kernteam, das seit mehr als zehn Jahren zusammen eingeschworen ist. «Die Freude im Team ist sehr gross darüber, dass unsere jahrelange Zusammenarbeit Aussenwirkung zeigt und wahrgenommen wird, genauso wie unsere Qualität und Konstanz erkannt werden», fügt der Barchef hinzu.

Ein Motivationsschub für die zukünftige Arbeit bedeute der Award für Ariful Hoque, noch mehr und besser zu arbeiten. Heiss hat die Auszeichnung enorm erhofft und insgeheim sogar ein klein wenig erwartet, weil es heute eine Seltenheit sei, dass ein Team gerade in dieser Branche so lange zusammenarbeitet, Gäste in gleicher Weise betreut, die gleichen qualitativen Ansprüche wahrt und auslebt. «Das ist lebenswerte Arbeitsqualität », so Heiss.

Miteinander stets für die Gäste da

Wenn um 11.30 Uhr die ersten Gäste die altehrwürdige Bar am Bellevue betreten, liegen das mise en place und die ersten Besprechungen zum Tages- wie Nachtgeschehen längst hinter der Crew. Ab dann muss jeder Handgriff sitzen, von jedem und jeder der Mitarbeitenden ausgeführt werden können. Das muss auch so sein, wenn eine Bar ausschliesslich am 24. Dezember wie zur Komplettreinigung im Sommer für jeweils nur einen Tag geschlossen bleibt.

Vor allem an den Wochenenden, wenn bis zu 300 Drinks pro Nacht über den Tresen wandern und rund 200 an den Wochentagen. Seit 1965 erscheint die Kronenhalle Bar in ursprünglicher Form zwar als Cocktailbar konzipiert. «Aber nicht in diesem Ausmass. Wir arbeiten auf engem Raum, wo man zusammenrücken muss, aber es ist ein schönes Miteinander», schildert Heiss die Atmosphäre hinter dem Tresen. Das zeige sich auch in der Erstellung der Drink-Kreation, wo die unterschiedlichen Vorstellungen, Handschriften und Meinungen beim gemeinsamen Kreieren ineinandergreifen.

Ein Team wie eine Familie

In der Kronenhalle Bar rotiert das gesamte Barteam zwischen allen barrelevanten Positionen. «Wir sind ein eingespieltes Team», findet auch Gabriela Kalbermatten, die in der Kronenhalle in die Fussstapfen ihrer Schwester getreten ist. Die gebürtige Portugiesin zeichnet unter anderem auch für den Fumoir als einen der ersten in der Limmatstadt im oberen Stockwerk verantwortlich. «Das hat sich ergeben. Aber auch wenn ich nicht da bin, gibt es für jeden Gast die passende Zigarre. Denn auch darüber tauschen wir uns im Team aus», erklärt Kalbermatten.

Pascale Schröder hat vor 20 Jahren als Auszubildende zur Restaurantfachfrau zu arbeiten begonnen. An das Verlassen der Kronenhalle Bar hat sie niemals gedacht. «Weil es einfach sehr nett ist, das ganze Team stets zusammenhält und wie eine Familie agiert». Man könne es kaum erwarten, seine Kollegen und Kolleginnen nach dem Urlaub wiederzusehen.

«Bunte Mischung unterschiedlicher Persönlichkeiten»

Das achtköpfige Team der Kronenhalle Bar ist eine ziemlich «bunte Mischung unterschiedlicher Persönlichkeiten». Christian Heiss stammt aus Südtirol, sein Stellvertreter David Marxer ursprünglich aus Liechtenstein, Ariful Hoque aus Bangladesch. Anthony Kurz hat thailändische Wurzeln, Lee Legis kenianische. Ein Austausch in Deutsch, Schweizerdeutsch oder Englisch ergibt sich ganz von selbst. Wie vieles in der Rämistrasse 4. Schliesslich ist dort alles eingespielt.

Für die gegenseitige Unterstützung und Motivation fühlt Christian Heiss sich zu Dank an sein Team verpflichtet. Dieser gilt genauso für dessen Mentoren die Jörg Löhr Akademie wie der Direktion für das Vertrauen und die Freiheit, gemeinsam an einem kreativen Strang in der Kronenhalle Bar ziehen zu dürfen.

