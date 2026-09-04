Swiss Bar Awards 2026: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest!

Insgesamt 21 Finalistinnen und Finalisten haben sich in 7 Kategorien für das Finale der Swiss Bar Awards 2026 qualifiziert. Am 27. Oktober kämpfen sie in Baden, an der grossen Award Night, um die begehrten Auszeichnungen.

Archivbild: Award Night 2025

Nach einem intensiven Auswahlverfahren mit einer Jurierung durch Fachleute, das im Mai mit der Ausschreibung begann, steht nun die Shortlist für die Swiss Bar Awards 2026 fest. Je drei Bartender, drei Nachwuchstalente, neun Bars, drei Barteams und drei Barkarten haben es auf die Shortlist und damit ins Finale geschafft.

Ab sofort kann auf der Website swissbarawards.ch/voting für die Finalistinnen und Finalisten abgestimmt werden. Die Ergebnisse dieses Votings fliessen mit einem Anteil von 5% in die finale Bewertung ein. Unter allen Teilnehmenden werden 2 x 2 Tickets für die grosse Award Night verlost. Nachfolgend die Shortlist 2026 im Überblick:

Barkeeper of the year

In der Königsdisziplin des Wettbewerbs treten an:

André Haueter, Cocktailbar zum Türk, Solothurn

Cocktailbar zum Türk, Solothurn Maria Romeou, Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen Ramiro Smith, The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald

Best Barkeeper Talent

Diese drei Nachwuchstalente repräsentieren die Zukunft der Schweizer Barszene:

Shane Guerra, Felix Bar, Zürich

Felix Bar, Zürich Pascal Maslic, Twenty’s Cocktail Bar, Biel

Twenty’s Cocktail Bar, Biel Marc Pfister, Bar Rouge, Basel

Best Bar Team

Teamwork steht bei diesen Barteams im Vordergrund:

Baur’s Bar, Hotel Baur au Lac, Zürich

Hotel Baur au Lac, Zürich Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen Marea Cocktailbar, Zürich

Best Longseller Bar

Diese Bars beweisen seit Jahren ihre Qualität:

American Bar, Hotel Château Gütsch, Luzern

Hotel Château Gütsch, Luzern Bellevue Bar & Le Fumoir, Bellevue Palace, Bern

Bellevue Palace, Bern Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Luzern

Best Bar Menue

Kreativität und Innovation spiegeln sich in diesen Barkarten wider:

Bar Iris, Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich

Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich Le Vestibule , Lausanne

Lausanne Werk 8, Basel

Best Hotel Bar

Drei erstklassige Hotelbars stehen zur Wahl:

Botanicum Bar , Appenzeller Huus, Gonten

Appenzeller Huus, Gonten Einstein Bar, Hotel Einstein, St. Gallen

Hotel Einstein, St. Gallen Widder Bar, Widder Hotel, Zürich

Best Newcomer Bar

Drei vielversprechende Neueröffnungen konkurrieren:

Botanic Bar, Frauenfeld

Frauenfeld Incline Concept Store , Luzern

Luzern L’Heure Bleue Bar, Biel

Award Night

Die grosse Award Night findet am Dienstag, 27. Oktober 2026 ab 17.00 Uhr im Trafo in Baden statt. Tickets sind ab sofort auf swissbarawards.ch erhältlich.

Ab sofort: Online Voting

In diesem Jahr gibt es bei den Swiss Bar Awards wiederum ein Public Online Voting. Noch bis zum 4. Oktober hast du die Möglichkeit, online für deine Favoriten abzustimmen und ihnen so den vielleicht entscheidenden Vorteil im Rennen um einen Swiss Bar Award zu verschaffen. Gib jetzt deine Stimme ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise!

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