Swiss Bar Awards 2026: Die Finalistinnen und Finalisten stehen fest!

Nach einem intensiven Auswahlverfahren mit einer Jurierung durch Fachleute, das im Mai mit der Ausschreibung begann, steht nun die Shortlist für die Swiss Bar Awards 2026 fest. Je drei Bartender, drei Nachwuchstalente, neun Bars, drei Barteams und drei Barkarten haben es auf die Shortlist und damit ins Finale geschafft.
Ab sofort kann auf der Website swissbarawards.ch/voting für die Finalistinnen und Finalisten abgestimmt werden. Die Ergebnisse dieses Votings fliessen mit einem Anteil von 5% in die finale Bewertung ein. Unter allen Teilnehmenden werden 2 x 2 Tickets für die grosse Award Night verlost. Nachfolgend die Shortlist 2026 im Überblick:
Barkeeper of the year
In der Königsdisziplin des Wettbewerbs treten an:
- André Haueter, Cocktailbar zum Türk, Solothurn
- Maria Romeou, Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen
- Ramiro Smith, The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald
Best Barkeeper Talent
Diese drei Nachwuchstalente repräsentieren die Zukunft der Schweizer Barszene:
- Shane Guerra, Felix Bar, Zürich
- Pascal Maslic, Twenty’s Cocktail Bar, Biel
- Marc Pfister, Bar Rouge, Basel
Best Bar Team
Teamwork steht bei diesen Barteams im Vordergrund:
- Baur’s Bar, Hotel Baur au Lac, Zürich
- Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen
- Marea Cocktailbar, Zürich
Best Longseller Bar
Diese Bars beweisen seit Jahren ihre Qualität:
- American Bar, Hotel Château Gütsch, Luzern
- Bellevue Bar & Le Fumoir, Bellevue Palace, Bern
- Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Luzern
Best Bar Menue
Kreativität und Innovation spiegeln sich in diesen Barkarten wider:
- Bar Iris, Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich
- Le Vestibule, Lausanne
- Werk 8, Basel
Best Hotel Bar
Drei erstklassige Hotelbars stehen zur Wahl:
- Botanicum Bar, Appenzeller Huus, Gonten
- Einstein Bar, Hotel Einstein, St. Gallen
- Widder Bar, Widder Hotel, Zürich
Best Newcomer Bar
Drei vielversprechende Neueröffnungen konkurrieren:
- Botanic Bar, Frauenfeld
- Incline Concept Store, Luzern
- L’Heure Bleue Bar, Biel
Award Night
Die grosse Award Night findet am Dienstag, 27. Oktober 2026 ab 17.00 Uhr im Trafo in Baden statt. Tickets sind ab sofort auf swissbarawards.ch erhältlich.
Ab sofort: Online Voting
In diesem Jahr gibt es bei den Swiss Bar Awards wiederum ein Public Online Voting. Noch bis zum 4. Oktober hast du die Möglichkeit, online für deine Favoriten abzustimmen und ihnen so den vielleicht entscheidenden Vorteil im Rennen um einen Swiss Bar Award zu verschaffen. Gib jetzt deine Stimme ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise!