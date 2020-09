Dirk Hany ist Barkeeper of the year 2020

Die Sieger der SWISS BAR AWARDS 2020 v.l.n.r.: Silvan Hug (Asino il Bar, Best Newcomer Bar), Benjamin Hetze (Best Barkeeper Talent), Hannes Schallbetter (Sigis Bar, Best Bar Menue), Dirk Hany (Barkeeper of the year, Best Bar Team), Benedikt Baumann (Carlton Bar, Best Longseller Bar), Wolfgang Mayer (Widder Bar, Best Hotel Bar).

Covid-19 hat das Leben vieler auf den Kopf gestellt. Besonders hart wurden jedoch die Gastronomie und die Eventbranche getroffen. Es ist daher nicht selbstverständlich und ein besonders starkes Zeichen, dass eine Award-Verleihung für die Barszene Schweiz, in Zeiten wie diesen, überhaupt stattfinden konnte.

Im feierlichen Rahmen wurden am 16. September 2020 in der Eventlocation Chicago 1928, Zürich vor 150 geladenen Gästen, Awards in insgesamt sieben Kategorien verliehen. Besonders freuen kann sich in diesem Jahr die Zürcher Barszene. Ganze fünf von sieben Awards gehen in die Stadt an der Limmat.

Dirk Hany ist bester Barkeeper 2020

Das beste Resultat aus der Qualifikationsrunde, dem inkognito Barbesuch am Arbeitsplatz und dem Finale erzielte Dirk Hany aus der Bar am Wasser, Zürich. Der 37-Jährige setzte sich gegen seine Mitstreiter Michael Hanke, Baur’s Bar, Zürich und Ivan Urech, Atelier Classic Bar, Thun durch. Dirk Hany konnte sich an diesem Abend gleich doppelt feiern lassen. Mit seinem Bar am Wasser-Team gewann er auch noch den Award in der Kategorie Best Bar Team.

Mit Benjamin Hetze gewinnt ebenfalls ein Barkeeper aus Zürich den Award Best Barkeeper Talent. Die Nachwuchshoffnung der Schweizer Barszene arbeitet in der Onyx Bar des Park Hyatt Zurich. Der 23-Jährige bewies sein Können beim Vormixen einer Cocktail-Eigenkreation, beim schriftlichen Test und bei der Bewertung am Arbeitsplatz.

Die Carlton Bar wurde mit dem Award Best Longseller Bar geehrt. Nicht nur seit 10 Jahren, dem Mindestalter für diese Kategorie, sondern seit über 100 Jahren ist der Name Carlton ein Begriff. Ein altehrwürdiges Lokal, welches den Spagat zwischen Tradition und Moderne bestens meistert.

Den ersten Swiss Bar Award für die beste Hotelbar gewinnt die Widder Bar im gleichnamigen 5-Sterne-Hotel in Zürich. Die Bar unter der Leitung von Bar-Manager Wolfgang Mayer ist seit Jahren Impulsgeber der Barszene, weit über die Stadtgrenzen hinaus.

Beste Neueröffnung in Bern, beste Barkarte in Grächen (VS)

Mit der Asino il Bar geht seit längerem wieder einmal eine Auszeichnung nach Bern. Erst Ende Dezember 2019 eröffnet, entwickelte sich die kleine, innovative Bar am Casinoplatz im Nu zum Publikumsliebling in der Bundeshauptstadt.

Der Sieger in der Kategorie Best Bar Menue ist die Sigis Bar, Grächen. Die Bar aus dem Oberwallis überzeugte die Jury mit einer Barkarte mit verspieltem Design, übersichtlichem Informationsgehalt und einem attraktiven Angebot.

Zwei neue Awards

Die 18. Award Night der SWISS BAR AWARDS wurde im «Jubiläumsjahr 25 Jahre Fachmagazin BAR NEWS» durchgeführt. Aus diesem Grund wurden zum ersten Mal zwei neue Auszeichnungen für das beste Bar Team und für die beste Hotelbar verliehen.

Dank der Sicherheitsbemühungen der Organisatoren, konnte die Award Night, unter Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen, in einem gebührenden Rahmen durchgeführt werden.

Die Moderatorin Fabienne Bamert führte erneut souverän durch den Abend und fühlte während dem Finale der Kategorie Barkeeper of the year den Puls der drei Finalisten.

Ruedi Zotter, Initiant der SWISS BAR AWARDS, war denn auch überwältigt vom Erfolg des Abends: «Als Mitte März nicht nur in der Schweiz, sondern rund um den Globus fast alle Bars schliessen mussten, stand die Durchführung der Award Night noch auf Messers Schneide. Für uns war jedoch schon früh klar, dass wir mit den SWISS BAR AWARDS auch in diesem Jahr ein starkes Zeichen für die Barszene Schweiz setzen wollten. Wir freuen uns riesig, dass uns dies mit der Unterstützung aller Beteiligten und unseren Partnern gelungen ist.»

Gewinner SWISS BAR AWARDS 2020

Barkeeper of the year: Dirk Hany, Bar am Wasser, Zürich

Best Barkeeper Talent: Benjamin Hetze, Onyx Bar, Zürich

Best Newcomer Bar: Asino il Bar, Bern

Best Longseller Bar: Carlton Bar, Zürich

Best Bar Menue: Sigis Bar, Grächen

Best Hotel Bar: Widder Bar, Widder Hotel, Zürich

Best Bar Team 2020: Bar am Wasser, Zürich

