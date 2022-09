Fünf Barkeeper, drei Nachwuchstalente, neun Bars, drei Barteams und drei Barkarten sind noch im Rennen um die acht Awards, die am 23. Oktober 2022 anlässlich der Award Night der 20. SWISS BAR AWARDS verliehen werden.

Die Finalisten der SWISS BAR AWARDS 2022 sind jetzt bekannt.

Die Gewinner der diesjährigen SWISS BAR AWARDS werden am Sonntag, 23. Oktober 2022 an der grossen Jubiläums-Award Night in Baden bekannt gegeben. Die folgenden Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2022 geschafft:

Barkeeper of the year

Sarah Madritsch

Igniv, Zürich

Michael Müller

Gütsch Bar, Luzern

Léa Pahud

L’Alambic Bar, Genève

Christophe Pinto

Funky Claude’s Bar, Montreux

Rebekka Anna Salzmann

Angels‘ Share, Basel

Best Barkeeper Talent

Valentin Matter

Einstein Bar, St. Gallen

Julian Ritter

Cinchona Bar, Zürich

Nina Schneider

Thurbinä, Winterthur

Best Newcomer Bar

A l’Ancienne, Genève

alancienne.ch

Galerie Boutique Bar, Thun

galerie-boutiquebar.ch

No Idea Bar, Zürich

noideabar.com

Best Longseller Bar

Abflugbar, Bern

abflugbar.ch

Bellevue Bar, Bern

bellevue-palace.ch

Einstein Bar, St. Gallen

einstein.ch

Best Bar Menue

Bar am Wasser, Zürich

baramwasser.ch

Crapule Club, Fribourg

crapuleclub.ch

No Idea Bar, Zürich

noideabar.com

Best Hotel Bar

Baur`s Brasserie und Bar, Zürich

baurs-zurich.ch

Nomad Bar, Basel

nomad.ch

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

Best Bar Team

Kaspar, Luzern

kaspar-luzern.ch

Kronenhalle Bar, Zürich

kronenhalle.com

Werk 8, Basel

werkacht.ch

