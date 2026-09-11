BCB 2026: Der Bar Convent Berlin startet in seine 20. Ausgabe

Vom 12. bis 14. Oktober 2026 trifft sich die internationale Bar- und Beverage-Branche auf dem Berliner Messegelände zur 20. Ausgabe des Bar Convent Berlin (BCB).

Seit seiner Premiere im Jahr 2007 hat sich der BCB zu einem der wichtigsten Branchentreffpunkte weltweit entwickelt. Mit neuen Formaten, frischen Perspektiven und einem grundlegend überarbeiteten Education-Konzept richtet der BCB den Blick konsequent nach vorn.

Herzstück der Neuausrichtung ist die Embassy Stage. Aus der bisherigen Main Stage entsteht ein interaktiver Hub, der Wissenstransfer, Austausch und Hospitality miteinander verbindet. Ein offenes Raumkonzept mit Lounge-Atmosphäre schafft mehr Nähe zwischen Vortragenden und dem Publikum. Panels, Fireside Conversations und ausgewählte Keynotes setzen künftig stärker auf Dialog, Diskussion und persönliche Begegnungen.

Inhaltlich basiert das neue Education-Programm auf den drei Säulen Heads, Hearts & Tails. Inspiriert vom Destillationsprozess vereint das Konzept Zukunftsthemen, menschliche Perspektiven und praxisnahes Fachwissen. Von Innovation, Kreativität und Unternehmertum über Leadership, Diversität und mentale Gesundheit bis hin zu direkt anwendbaren Techniken für den Baralltag entsteht ein ganzheitliches Bildungsangebot für die internationale Hospitality-Branche.

Auch das erste Speaker-Line-up zeigt die Bandbreite des neuen Programms. Bestätigt sind unter anderem Vijay Mudaliar und Giacomo Gianotti, die über Drink Design und die Verbindung von Kreativität und Gastfreundschaft diskutieren. Fermentationsexperte Alexis Goertz gibt Einblicke in die Wildfermentation, während Kevin Kos gemeinsam mit internationalen Barprofis darüber spricht, wie Bars ausserhalb etablierter Cocktail-Metropolen neue Massstäbe setzen.

Ein besonderer Fokus liegt auch 2026 auf dem dynamisch wachsenden Bereich Low & No. Low-&-No-Ambassadorin Camille Vidal beleuchtet in ihrer Keynote die Bedeutung alkoholfreier und alkoholreduzierter Konzepte für die Zukunft der Hospitality. Ergänzt wird das Programm durch die Embassy Bar, die von der vielfach ausgezeichneten Bar Foco aus Barcelona betrieben wird und innovative Low-&-No-Drinks präsentiert.

Mit neuen Education-Formaten, mehr Interaktion und internationalen Impulsen zeigt die 20. Ausgabe des BCB, wie sich die Bar- und Getränkeindustrie weiterentwickelt und welche Themen die Hospitality-Welt von morgen prägen werden.

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