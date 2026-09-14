Cocktail-Rezepte und Wissen

122 Drink Rezepte im neuen Bar Mixbooklet 2027

Das Bar Mixbooklet 2027 ist erschienen. Die Neuauflage vermittelt ein breites Basiswissen über Cocktails und enthält 122 attraktive Mixrezepte sowohl für klassische Drinks als auch für Trend- und alkoholfreie Drinks. Das Booklet kann ab sofort kostenlos im BAR NEWS Shop bestellt werden.

Die Neuauflage des handlichen Bar Mixbooklet vermittelt viel Basiswissen wie zum Beispiel Drinks mit und ohne Alkohol gemixt werden und worauf es zu achten gilt, damit man gute Cocktails zubereiten kann. Es umfasst des Weiteren 122 attraktive Mixrezepte sowohl von klassischen Drinks wie auch von Trend- und alkoholfreien Drinks.

Neben allen Gewinnerdrinks der Schweizer Nullpromille Trophy und von den Barkeepern of the year der vergangenen Jahre, sind auch Rezepte der Gewinnerdrinks des SWISS COCKTAIL OPEN vertreten. Das Booklet kann ab sofort kostenlos im BAR NEWS Shop bestellt werden und ist ein Must-have für jede Bar.

Kostenlos bestellen

Aus dem Inhalt

Das 64-seitige Bar Mixbooklet enthält folgende Themen:

Die Basics

Was ein Cocktail ist und was nicht, darüber sind sich selbst Expertinnen und Experten nicht immer einig. Doch bei all den unterschiedlichen Meinungen besteht ein gemeinsamer Nenner: nämlich, dass er dem Gast schmecken und Freude bereiten soll.

  • Über Cocktails
  • Mixutensilien
  • Vom Umgang mit dem Eis
  • Mixtechniken
  • Die richtige Glaswahl

Warenkunde

Um sich in der unglaublich diversen Spirituosen-Welt zurechtzufinden, sollte man sich in einem ersten Schritt einen Überblick über die wichtigsten Spirituosenkategorien verschaffen. Danach kann man – je nach Interesse und Geschmack – sein Wissen in den jeweiligen Kategorien vertiefen.

  • Wodka
  • Gin
  • Whisk(e)y
  • Rum
  • Tequila / Mezcal
  • Brandy
  • Weitere Spirituosen
  • Liköre
  • Aperitifs, Amaro, Bitter
  • Vermouth
  • Sherry und Portwein
  • Cocktail-Bitters
  • Zitrussäfte
  • Filler
  • Bier
  • Wein und Schaumwein

Cocktail-Rezepte

  • Aperitivo
  • Schaumwein-Cocktails
  • Old Classics
  • Classic Vermouth
  • Sours
  • SWISS COCKTAIL OPEN
  • Latinamerican Classics
  • Highball
  • Gin Classics
  • Rum Classics
  • Nullpromille Trophy (alkoholfrei)
  • SWISS BAR AWARDS
  • Wodka Classics
  • After Dinner
Kostenlos bestellen

Stichworte

Mehr zum Thema

Weiter einkaufen →
Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - CHF 0.00
Zur Kasse