122 Drink Rezepte im neuen Bar Mixbooklet 2027

Die Neuauflage des handlichen Bar Mixbooklet vermittelt viel Basiswissen wie zum Beispiel Drinks mit und ohne Alkohol gemixt werden und worauf es zu achten gilt, damit man gute Cocktails zubereiten kann. Es umfasst des Weiteren 122 attraktive Mixrezepte sowohl von klassischen Drinks wie auch von Trend- und alkoholfreien Drinks.
Neben allen Gewinnerdrinks der Schweizer Nullpromille Trophy und von den Barkeepern of the year der vergangenen Jahre, sind auch Rezepte der Gewinnerdrinks des SWISS COCKTAIL OPEN vertreten. Das Booklet kann ab sofort kostenlos im BAR NEWS Shop bestellt werden und ist ein Must-have für jede Bar.
Aus dem Inhalt
Das 64-seitige Bar Mixbooklet enthält folgende Themen:
Die Basics
Was ein Cocktail ist und was nicht, darüber sind sich selbst Expertinnen und Experten nicht immer einig. Doch bei all den unterschiedlichen Meinungen besteht ein gemeinsamer Nenner: nämlich, dass er dem Gast schmecken und Freude bereiten soll.
- Über Cocktails
- Mixutensilien
- Vom Umgang mit dem Eis
- Mixtechniken
- Die richtige Glaswahl
Warenkunde
Um sich in der unglaublich diversen Spirituosen-Welt zurechtzufinden, sollte man sich in einem ersten Schritt einen Überblick über die wichtigsten Spirituosenkategorien verschaffen. Danach kann man – je nach Interesse und Geschmack – sein Wissen in den jeweiligen Kategorien vertiefen.
- Wodka
- Gin
- Whisk(e)y
- Rum
- Tequila / Mezcal
- Brandy
- Weitere Spirituosen
- Liköre
- Aperitifs, Amaro, Bitter
- Vermouth
- Sherry und Portwein
- Cocktail-Bitters
- Zitrussäfte
- Filler
- Bier
- Wein und Schaumwein
Cocktail-Rezepte
- Aperitivo
- Schaumwein-Cocktails
- Old Classics
- Classic Vermouth
- Sours
- SWISS COCKTAIL OPEN
- Latinamerican Classics
- Highball
- Gin Classics
- Rum Classics
- Nullpromille Trophy (alkoholfrei)
- SWISS BAR AWARDS
- Wodka Classics
- After Dinner