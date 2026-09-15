Bar & Brasserie Villa Florhof, Zürich

In den warmen Monaten wird sie zu einem entspannten Ort für Lunch, Aperitif oder Dinner. Weine und Getränke erzählen eine lebendige Geschichte – geprägt von Begegnungen, Terroirs und Zeit. Im Zentrum steht die Sammlung von Silvio Denz und seinen Weingütern, die über Jahre hinweg mit grosser Sorgfalt aufgebaut wurde. Das Barteam mixt Bekanntes mit eigener Handschrift – manche Drinks brauchen keine Erklärung, nur eine gute Hand. Und auch die Spirituosenauswahl bringt Bekanntes und Überraschendes zusammen.

Öffnungszeiten

MO–SO: 12.00–00.00 Uhr

Villa Florhof

Florhofgasse 4, 8001 Zürich

villaflorhof.com

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