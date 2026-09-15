Wer seine Einkäufe kennt, führt seinen Betrieb erfolgreicher

Wie viel geben Sie jeden Monat für Getränke aus? Bei welchem Lieferanten kaufen Sie am meisten ein? Welche Spirituosen gewinnen an Bedeutung und welche verlieren an Umsatz? Die meisten Barbetreiber könnten diese Fragen nur mit grossem Aufwand beantworten.

Denn ihre Einkaufsdaten sind auf verschiedene Lieferanten verteilt: nationaler Grosshandel, Getränke-Fachhandel, Weinlieferanten oder regionale Anbieter. Eine vollständige Übersicht fehlt meist. Genau hier setzt das Grossopanel an.

Seit über 30 Jahren analysiert die Grossopanel AG mit Sitz in Stans den Schweizer Foodservice-Markt. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse unterstützen Hersteller, Lieferanten und den Handel dabei, Markttrends frühzeitig zu erkennen und Sortimente gezielt weiterzuentwickeln.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Erfolg eines beliebten Apéro-Getränks. Noch bevor es auf nahezu jeder Karte zu finden war, zeigte sich in den Einkaufsdaten der Gastronomie eine kontinuierlich steigende Nachfrage. Die nebenstehende Grafik veranschaulicht, wie sich dieser Trend über mehrere Jahre entwickelte und selbst während der Corona-Pandemie langfristig Bestand hatte. Wer solche Signale früh erkennt, kann Sortiment, Einkauf und Marketing rechtzeitig darauf ausrichten.

Aus Einkaufsbelegen wird ein Führungsinstrument

Mit einer neuen schweizweiten Stichprobe erweitert das Grossopanel seine Datengrundlage. Als Teilnehmer erhalten Sie Zugang zum Grossopanel Einkaufscontrolling. Es fasst sämtliche Einkaufsbelege automatisch zusammen und stellt Ihnen aussagekräftige Auswertungen laufend online zur Verfügung. Der gesamte Aufwand dazu beträgt da lediglich drei bis fünf Minuten pro Monat.

Dafür erhalten die Betriebe einen Mehrwert, den viele heute noch nicht haben: Ein persönliches Online-Dashboard führt sämtliche Einkäufe, unabhängig vom Lieferanten, an einem Ort zusammen. Analysieren Sie Ihre Einkäufe nach Lieferanten, Warengruppen, Artikeln oder Zeiträumen und erkennen Sie Veränderungen im Einkaufsverhalten auf einen Blick. Das Dashboard schafft Transparenz, erleichtert Einkaufsentscheide und macht ungewöhnliche Entwicklungen früh sichtbar. So wird aus einer Sammlung von Einkaufsbelegen ein wertvolles Führungsinstrument für den eigenen Betrieb.

Ein Gewinn für den Betrieb und für die Branche

Je mehr Gastronomiebetriebe sich beteiligen, desto aussagekräftiger werden die Erkenntnisse über den Schweizer Getränkemarkt. Davon profitieren Hersteller, Lieferanten und letztlich die gesamte Branche. Als Dankeschön für den kleinen administrativen Aufwand vergütet das Grossopanel die Teilnahme zusätzlich mit CHF 150.– pro Jahr.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Alle Einkaufsbelege an einem Ort – unabhängig vom Lieferanten

Übersichtliches Einkaufscontrolling mit aussagekräftigen Auswertungen

Analysen nach Lieferanten, Warengruppen, Artikeln und Zeiträumen

Nur drei bis fünf Minuten Aufwand pro Monat

CHF 150.– Teilnahmevergütung pro Jahr

Ein aktiver Beitrag zu einer transparenten Schweizer Gastronomie

Machen Sie mit

Das Grossopanel baut derzeit eine schweizweite Stichprobe von Gastronomiebetrieben auf. Jede zusätzliche Teilnahme verbessert die Aussagekraft der Marktforschung und verschafft gleichzeitig dem eigenen Betrieb einen vollständigen Überblick über seine Einkäufe. Registrieren Sie sich einfach unter grossopanel.app und entdecken Sie, wie wertvoll Ihre Einkaufsdaten für Ihren Betrieb sein können.

Grossopanel AG, Stans

grossopanel.ch

grossopanel.app

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