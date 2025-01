Ruben da Silva und Melina Reusser mixen die besten alkoholfreien Cocktails

Die Schweizer Barszene feierte am 27. Januar das Finale der 14. Schweizer Nullpromille Trophy, bei dem die schweizweit besten alkoholfreien Cocktails, sogenannte Mocktails, gekürt wurden.

Finalistinnen und Finalisten der Schweizer Nullpromille Trophy 2025.

Ruben da Silva von der Eden Bar – La Réserve Eden au Lac in Zürich und Melina Reusser von der Atelier Classic Bar in Thun überzeugten die Jury mit ihren kreativen Drinks «BeAware» und «Hibis-Kiss». Das grosse Finale fand in der hochgelegenen Clouds Bar im Prime Tower statt und bot spektakuläre Ausblicke – sowohl auf Zürich als auch auf die Zukunft der alkoholfreien Cocktailkunst.

Ein Finale voller Innovation und Leidenschaft

Das Fachmagazin BAR NEWS lud bereits zum 14. Mal zum grossen Showdown der besten alkoholfreien Cocktails der Schweiz. Insgesamt zwölf Finalistinnen und Finalisten aus der ganzen Schweiz traten an, um mit einzigartigen Kreationen die Jury zu beeindrucken. Ziel war es, nicht nur geschmacklich und optisch zu überzeugen, sondern auch das breite Spektrum und die Innovationskraft der alkoholfreien Mixkunst unter Beweis zu stellen.

«Als wir die Nullpromille Trophy vor 14 Jahren ins Leben riefen, war die Skepsis in der Branche gross», erinnert sich Ruedi Zotter, Initiator der Trophy und Herausgeber von BAR NEWS. «Heute ist alkoholfreie Cocktailkultur eine feste Grösse – nicht mehr nur eine Alternative, sondern eine eigenständige Getränkekategorie.» Auch Michael Zotter, Veranstalter der Trophy, unterstreicht die Entwicklung: «Hersteller, Konsumenten und Barszene haben in den letzten Jahren enorm dazugelernt – alkoholfreie Drinks sind heute ein Must-have auf jeder Barkarte.»

Über 50 Rezepte, zwei Kategorien, zwei Sieger

Im Vorfeld der Trophy reichten Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz über 50 eigens kreierte alkoholfreie Cocktailrezepte ein. Eine Expertenjury bewertete diese in anonymisierter Form und bestimmte die besten zwölf für das Finale. Dort stellten sich die Finalisten in den Kategorien «Fancy» und «Sparkling» einer dreiköpfigen Fachjury.

Die Jury zeigte sich begeistert von der Kreativität und handwerklichen Finesse der Teilnehmenden. Am Ende überzeugten Ruben da Silva und Melina Reusser mit ihren einzigartigen Kreationen. Ihr Sieg wird mit einem Genussweekend im Hotel Vitznauerhof in Vitznau und im Hotel Einstein in St. Gallen belohnt – sowie mit einem exklusiven Portrait im führenden Schweizer Fachmagazin BAR NEWS.

BeAware 1. Platz Kategorie «Fancy Drink» Siegerdrink-BeAware_Ruben-da-Silva Sieger-Kategorie-Fancy-Ruben-da-Silva

by Ruben da Silva | Eden Bar, La Réserve, Zürich 5 cl Bayleaf infused Beefeater 0,0% 2 cl Kefir infused with lime 1.5 cl Lemon Oleo Saccharum 1 cl Jsotta Aperitivo Senza 0.5 cl Earl Grey & Grapefruit Bitter 0,0% Deko: Lemon powder, lime powder, orange powder & grapefruit powder

Hibis-Kiss 1. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail» Siegerdrink-Hibis-Kiss-Melina-Reusser Siegerin-Kategorie-Sparkling-Melina-Reusser

by Melina Reusser | Atelier Classic Bar, Thun 3 cl Jsotta Senza Bianco 1.5 cl Hibiskussirup Monin 1.5 cl Timurberry Monin 6 cl Rimuss Bianco Dry Deko: Hibiskus Teekugel, Beeren

Finale mit Publikum und einzigartiger Atmosphäre

Auch dieses Jahr war das Finale der Schweizer Nullpromille Trophy öffentlich zugänglich. Zahlreiche Gäste liessen sich das Spektakel nicht entgehen und unterstützten die Teilnehmenden mit Begeisterung. Die Stimmung in der Clouds Bar war motivierend – ein klares Zeichen dafür, dass die Zukunft der alkoholfreien Cocktailkultur so spannend und facettenreich ist wie nie zuvor.

Rangliste Kategorie «Fancy Drink»

Rang Name Lokal Drink Total 1. Ruben da Silva Eden Bar, La Réserve, Zürich Be Aware 23.10 2. Tobias Schwingshackl Clouds Bar, Zürich Smoky Scarlet 22.40 3. Anthony Kunz Kasheme Bar, Zürich The Healer 21.80 4. Markus Köppel 52 Magic Bar, Au/SG Zamiels Rose 19.80 5. Tabea Manzke Tuchlaube Kaffee Bar, Aarau Pina Milanese 18.90 6. Lyna Gaberell Cha Cha Cha, Zürich De Rien Lavande 18.00

Rangliste Kategorie «Sparkling Cocktail»

Rang Name Lokal Drink Total 1. Melina Reusser Atelier Classic Bar, Thun Hibis-Kiss 23.90 2. Caroline Bayer Soho Switzerland, St. Gallen French Lady 22.80 3. Aayush Bharti Alex Lake Zürich, Thalwil Zest and Bliss 21.05 4. Benjamin Kyburger Fritz Bar, Luzern Pesca Fritz 19.95 5. Matthew James Ayrey Atelier Classic Bar, Thun Peachfizz 18.70 6. Marc Schönholzer Sabor Latino, Winterthur Rose Pearl 18.40

