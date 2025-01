Bartour New York

Ein Team von BAR NEWS begab sich auf einen spannenden Kurztrip nach New York und widmete sich dabei auch der vielfältigen Barszene der Stadt. New York bietet eine beeindruckende Auswahl an herausragenden Bars, von denen einige zu den «North America’s 50 Best Bars 2024 und «The World’s 50 Best Bars 2024» ausgezeichnet wurden.

Neben hervorragenden Cocktails, Mocktails sowie No- & Low-ABV-Drinks überzeugte auch das Angebot an attraktivem Barfood. In allen besuchten Bars standen Service und Gastfreundschaft im Mittelpunkt. Im Folgenden wird ein Einblick in die Erlebnisse der Bartour durch New York gewährt.

Overstory

Ein aufregender Ort, um Cocktails zu trinken

Durch die mit rotem Marmor verkleidete Lobby vom 70 Pine gelangt man mit dem Aufzug in den 63. Stock, von wo aus man über eine Travertin Treppe in das Overstory gelangt, ein intimes ovales Juwel am New Yorker Sternenhimmel. Der Barraum mit 24 Plätzen zeichnet sich durch rote Wände und bordeauxfarbene Sitzbänke aus. Mit seiner umlaufenden Terrasse und dem ungehinderten Blick auf den New Yorker Hafen ist das Overstory eine einzigartige Ergänzung der Barszene der Stadt.

Seit dem Jahr seiner Eröffnung wurde das Lokal bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem «World’s 50 Best Bars 2022» und «North America’s 50 Best Bars 2024». Über Overstory wird in nationalen und internationalen Medien oft berichtet, darunter der Robb Report, welcher das Lokal im Jahr 2021 als einen der aufregendsten Orte, um Cocktails in New York zu trinken, beschrieb.

Öffnungszeiten

MO – MI: 17.00 – 00.00 Uhr

DO – SA: 16.00 – 01.00 Uhr

SO: 16.00 – 00.00 Uhr

Overstory

70 Pine Street, 64th floor, New York, NY 10005

overstory-nyc.com

Superbueno

Verschmelzung von mexikanischer und amerikanischer Kultur

Superbueno entstand aus einer Partnerschaft zwischen der Cocktail Kingdom Hospitality Group und dem renommierten New Yorker Barkeeper und Branchenexperten Ignacio «Nacho» Jimenez. Die Bar zelebriert Jimenez’ mexikanisches Erbe sowie sein Leben in New York und bietet einen besonderen Ansatz für die Verschmelzung von mexikanischer und amerikanischer Kultur.

Auf der Cocktailkarte stehen Drinks, die von traditionellen mexikanischen Gerichten und Zutaten inspiriert sind, wie der meistverkaufte Green Mango Martini, der publikumswirksame Vodka Y Soda und die erdige Mushroom Margarita. Der 2. Platz der North America’s 50 Best Bars folgt auf einige weitere Auszeichnungen, welche das Superbueno innerhalb des ersten Jahres seit seiner Eröffnung erhalten hat.

Öffnungszeiten

MO – DO: 16.00 – 02.00 Uhr

FR – SO: 14.00 – 02.00 Uhr

Superbueno

13 1st Avenue, New York, NY 10003

superbuenonyc.com

Martiny’s

Amerikanische Geschichte trifft auf japanische Barkultur

Das Martiny’s bietet ein wunderschönes Cocktail-Erlebnis in einem historischen Kutschenhaus in Gramercy. Takuma Watanabe, Co-Founder und Beverage Director, hat ein Erlebnis-Ambiente geschaffen, das über hervorragende Cocktails hinausgeht. Im Martiny’s treffen Sie auf ausgezeichnete Gastfreundschaft, bewusst gewählte Designelemente, gehobene Barhäppchen und geschmackvolle Drinks. Der Name Martiny’s ist einerseits eine Anspielung auf den einen oder anderen Martini in der Barkarte, da dies Takumas Lieblingscocktail ist.

Er ist aber auch eine Hommage an Philip Martiny, einen französisch-amerikanischen Bildhauer, dessen Atelier früher in diesem Gebäude untergebracht war. Das Design reflektiert zum einen die Geschichte des ursprünglichen Kutschenhauses aus dem 18. Jahrhundert, auf der anderen Seite sind moderne japanische Elemente überall im Raum eingearbeitet, um Takumas Einflüsse aus Japan zu würdigen.

Öffnungszeiten

MO: 18.00 – 01.00 Uhr

MI – SO: 18.00 – 01.00 Uhr

Martiny’s

121 E. 17th St, New York, NY 10003

martinys.com

Bar Goto

Japanische Barkultur seit über 20 Jahren

Die Bar Goto ist eine New Yorker Bar mit einer japanischen Seele. Sie ist seit 2015 in der Lower East Side in New York City geöffnet. Jedes Detail des Raums, der Speisekarte und des Service ist eine persönliche Kombination aus den Erfahrungen des Besitzers und Barkeepers Kenta Goto, welche er beim Aufwachsen in Tokio im Restaurant seiner Mutter gemacht hat sowie seiner über zwanzigjährigen Karriere als Barkeeper in New York City. Der Raum ist elegant und gemütlich, die Gastfreundschaft ist ehrlich und authentisch.

Die Cocktails sind japanische Abwandlungen von Klassikern wie Sakura Martini, Hojicha Old Fashioned und Koji-San. Im Jahr 2020 expandierten Kenta und das Team der Bar Goto nach Brooklyn und eröffneten die Bar Goto Niban (Niban bedeutet «zweite»). Die beiden Bars sind bekannt für ihren entspannten, freundlichen Service, ihre exzellenten, mit anspruchsvoller Technik zubereiteten Drinks und einige der besten Bargerichte der Stadt: Kombu-Sellerie, Schüsseln mit knisternden miso-ummantelten Hühnerflügeln und Okonomiyaki.

Öffnungszeiten

SO: 17.00 – 00.00 Uhr

DI – MI: 17.00 – 00.00 Uhr

DO: 17.00 – 01.00 Uhr

FR – SA: 17.00 – 02.00 Uhr

Bar Goto

245 Eldridge St, New York, NY 10002

bargoto.com

Paradise Lost

Teuflisch köstliche Drinks in tropischem Höllen-Ambiente

Paradise Lost ist eine tropische Höllenlandschaft ausserhalb der Zeit. In der klassischen Tiki-Tradition verwurzelt, entwurzelt Paradise Lost die konventionellen Tiki-Elemente und ersetzt sie durch Americana-Ikonographie und okkulte Dämonologie. Der Raum kombiniert Quellen aus Surf-Rock, Punk-Rock, B-Horror-Filmen, Rat-Rod-Kultur, EC-Comics, Googie-Architektur und mehr, um einen jenseitigen Ort zu schaffen. Die Bar verfügt über eine Sammlung von mehr als 300 Rum-Sorten.

Das Cocktailprogramm konzentriert sich ebenfalls auf Rum-Kreationen, umfasst aber alle Spirituosenkategorien und richtet sich sowohl an erfahrene Tiki-Kenner als auch an Tiki-Neulinge. Unter Verwendung verschiedener moderner Techniken wie Nitro-Muddling, Klärung sowie forcierter Karbonisierung braut das Team von Paradise Lost teuflisch köstliche Tränke, die seltene und ungewöhnliche Geschmackskombinationen wie Papaya und Miso oder Banane und Knoblauch hervorheben.

Öffnungszeiten

Täglich: 17.00 – 02.00 Uhr

Paradise Lost

100 2nd Ave, New York, NY 10003

paradiselost.nyc

Double Chicken Please

Innovatives Design-Hacking-Konzept

Double Chicken Please ist eine designorientierte Cocktailbar, welche sich als ein kreatives Studio etabliert hat, das über die Bar-Tradition hinausgeht. Geleitet von seinem Kernkonzept des Design-Hackings, dekonstruiert und rekonstruiert es traditionelle Elemente von Getränken, Gerichten, Produkten und Gastronomie-Erlebnissen, indem es Design und Gastfreundschaft verschmilzt und auf diese Weise unerwartete Überraschungen bereithält. Double Chicken Please bietet zwei Konzepte von Gästeerlebnissen in einem Raum.

Das zeitgemässe Restaurant Free Range begleitet seine Besucher mit Storytelling durch das Menü, serviert Cocktails, welche von klassischen Cartoons inspiriert sind und bietet eine Reihe von Sharing-Gerichten. Die Bar Coop ist im Mid-Century-Stil eingerichtet und bietet eine umfangreiche Auswahl an Craft-Cocktails, inspiriert vom innovativen Ansatz des Design-Hackings, das die Aromen kulinarischer Gerichte dekonstruiert und diese in Form eines Cocktails wiedergibt.

Öffnungszeiten

DI – DO: 17.00 – 01.00 Uhr

FR – SA: 17.00 – 01.30 Uhr

SO: 17.00 – 00.00 Uhr

Double Chicken Please

115 Allen Street, New York, NY 10002

doublechickenplease.com

