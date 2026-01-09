Das sind die Finalisten der Nullpromille Trophy 2026

Die Vorfreude steigt! Am 26. Januar geht die 15. Schweizer Nullpromille Trophy im Clouds Zürich in ihr grosses Finale! Kreative Bartender aus der ganzen Schweiz haben ihre innovativen Rezepte eingereicht. Jetzt steht fest, wer im Finale um den begehrten Titel mixen darf.

Der Sieger der letztjährigen Nullpromille Trophy Ruben da Silva.

Finalisten 2026

Nach sorgfältiger Prüfung durch eine Fachjury stehen nun die sechs besten Bartender pro Kategorie fest:

In der Kategorie «Fancy Drink» haben sich qualifiziert:

Ulises Guerrero , Platzhirsch, Aarau

, Platzhirsch, Aarau Markus Köppel , 52 Magic Bar, Au/SG

, 52 Magic Bar, Au/SG Noah Bächi , Dry Club / Tipsy Tiger, Zürich

, Dry Club / Tipsy Tiger, Zürich Miguel Sanchez Fernandez , Hanky Panky Bar und Lounge, Luzern

, Hanky Panky Bar und Lounge, Luzern Marc Schönholzer , Sabor Latino, Winterthur

, Sabor Latino, Winterthur Aayush Bharti, Alex Lake Zurich, Thalwil

In der Kategorie «Sparkling Cocktail» treten an:

Ramiro Smith , The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, Grindelwald

, The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, Grindelwald Domenico Caruso , Clouds Bar, Zürich

, Clouds Bar, Zürich Praveen Paul , See Bar KKL, Luzern

, See Bar KKL, Luzern Caroline Bayer , Soho Switzerland, St. Gallen

, Soho Switzerland, St. Gallen Lou Gänsslen , Max Restaurant und Bar, Luzern

, Max Restaurant und Bar, Luzern Lara Karch, Clouds Bar, Zürich

Erlebe das grosse Finale live in der Clouds Bar Zürich!

Am Montag, 26. Januar, steigt in der Clouds Bar Zürich das grosse Finale der Nullpromille Trophy 2026. Hier messen sich die besten Barkeeper der Schweiz und präsentieren ihre kreativen, alkoholfreien Cocktailkreationen live vor Publikum.

Der Eintritt ist kostenlos. Alle Cocktail-Liebhaber, Gäste, Arbeitskollegen, Familien oder Freunde sind herzlich eingeladen, die einzigartige Final-Atmosphäre mitzuerleben und die Barkeeper anzufeuern. Von 13 Uhr bis ca. 16.30 Uhr zeigen die Finalisten ihr Können und mixen um den Titel des besten alkoholfreien Cocktails der Schweiz. Ein spannender Nachmittag, der eindrucksvoll zeigt, wie professionell und vielfältig die alkoholfreie Schweizer Barszene geworden ist.

Finale der Nullpromille Trophy 2026

Datum: Montag, 27. Januar 2025

Zeit: Von 13.00 bis ca. 16.30 Uhr (Türöffnung für Gäste 12.45 Uhr)

Ort: Clouds Bar, Zürich

Eintritt: kostenlos

