Das sind die Finalisten der Nullpromille Trophy 2026

Finalisten 2026
Nach sorgfältiger Prüfung durch eine Fachjury stehen nun die sechs besten Bartender pro Kategorie fest:
In der Kategorie «Fancy Drink» haben sich qualifiziert:
- Ulises Guerrero, Platzhirsch, Aarau
- Markus Köppel, 52 Magic Bar, Au/SG
- Noah Bächi, Dry Club / Tipsy Tiger, Zürich
- Miguel Sanchez Fernandez, Hanky Panky Bar und Lounge, Luzern
- Marc Schönholzer, Sabor Latino, Winterthur
- Aayush Bharti, Alex Lake Zurich, Thalwil
In der Kategorie «Sparkling Cocktail» treten an:
- Ramiro Smith, The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, Grindelwald
- Domenico Caruso, Clouds Bar, Zürich
- Praveen Paul, See Bar KKL, Luzern
- Caroline Bayer, Soho Switzerland, St. Gallen
- Lou Gänsslen, Max Restaurant und Bar, Luzern
- Lara Karch, Clouds Bar, Zürich
Erlebe das grosse Finale live in der Clouds Bar Zürich!
Am Montag, 26. Januar, steigt in der Clouds Bar Zürich das grosse Finale der Nullpromille Trophy 2026. Hier messen sich die besten Barkeeper der Schweiz und präsentieren ihre kreativen, alkoholfreien Cocktailkreationen live vor Publikum.
Der Eintritt ist kostenlos. Alle Cocktail-Liebhaber, Gäste, Arbeitskollegen, Familien oder Freunde sind herzlich eingeladen, die einzigartige Final-Atmosphäre mitzuerleben und die Barkeeper anzufeuern. Von 13 Uhr bis ca. 16.30 Uhr zeigen die Finalisten ihr Können und mixen um den Titel des besten alkoholfreien Cocktails der Schweiz. Ein spannender Nachmittag, der eindrucksvoll zeigt, wie professionell und vielfältig die alkoholfreie Schweizer Barszene geworden ist.
Finale der Nullpromille Trophy 2026
Datum: Montag, 27. Januar 2025
Zeit: Von 13.00 bis ca. 16.30 Uhr (Türöffnung für Gäste 12.45 Uhr)
Ort: Clouds Bar, Zürich
Eintritt: kostenlos