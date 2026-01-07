Les Amis, Aarau

Les Amis – ein Zuhause für genussaffine Menschen. Hier wird grosser Wert gelegt auf ein originelles und mit viel Sorgfalt und Liebe zusammengestelltes Sortiment.

Ein familiärer Umgang und herzliches Personal sind genauso wichtig. Über die Wintermonate öffnet der Club in den jahrhundertealten Gewölbekellern des Hotels Kettenbrücke im Les Amis.Club. Ganzjährig ist das Team in der sonnenbeschienenen Les Amis.Lounge am Zollrain in Aarau anzutreffen. Ob Kleingruppen oder Veranstaltungen mit bis zu 180 Gästen – ob Apéro, Hochzeit, oder Firmenevent: Les Amis bietet den passenden Rahmen mitten in Aarau.

Les Amis.Club

DI–DO: 17.00–23.00 Uhr

FR: 17.00–01.30 Uhr

SA: 18.00–01.30 Uhr

Mühlemattstrasse 2, 5000 Aarau

lesamis.club

Öffnungszeiten Les Amis.Lounge

SA: 10.00–19.00 Uhr

Zollrain 14, 5000 Aarau

