Les Amis, Aarau

Ein familiärer Umgang und herzliches Personal sind genauso wichtig. Über die Wintermonate öffnet der Club in den jahrhundertealten Gewölbekellern des Hotels Kettenbrücke im Les Amis.Club. Ganzjährig ist das Team in der sonnenbeschienenen Les Amis.Lounge am Zollrain in Aarau anzutreffen. Ob Kleingruppen oder Veranstaltungen mit bis zu 180 Gästen – ob Apéro, Hochzeit, oder Firmenevent: Les Amis bietet den passenden Rahmen mitten in Aarau.
Les Amis.Club
DI–DO: 17.00–23.00 Uhr
FR: 17.00–01.30 Uhr
SA: 18.00–01.30 Uhr
Mühlemattstrasse 2, 5000 Aarau
lesamis.club
Öffnungszeiten Les Amis.Lounge
SA: 10.00–19.00 Uhr
Zollrain 14, 5000 Aarau