Finalistendrinks 10. Schweizer Nullpromille Trophy

Das steigende Interesse für Getränke, die zugleich alkoholfrei sind, aber dennoch begeistern, liegt einerseits an der wachsenden Nachfrage auf Kundenseite, wie auch an der Qualität der servierten Drinks. Dass alkoholfreie Cocktails immer besser werden, bewiesen nicht zuletzt die Finalisten-Drinks der 10. Schweizer Nullpromille Trophy.

Neun der zwölf qualifizierten Barkeeper, welche die besten unter den über 50 eingesendeten Rezepten kreiert hatten, standen am Montagmorgen des 21. Juni 2021 auf der Matte. Ein Zeitpunkt, wo sonst die wenigsten Menschen an Cocktails denken und jene, die diese professionell zubereiten, meistens mit sehr kleinen Augen aus der Wäsche schauen. Doch nichts spricht dagegen, den Start in die neue Woche mit einem alkoholfreien Cocktail zu zelebrieren.

Lassi D.N.A. [1. Platz Kategorie «Fancy Drink»]



by Gianluca Ciriello | The Omnia Mountain Lodge, Zermatt

3 cl Frisches Mango Purée 3 cl Tahiti-Vanille-Sirup (Homemade) 1.5 cl Zitronensaft 1.5 cl Coconut Cream 7.5 cl Swiss Mountain Spring Soda Water

Deko: Geröstete, iranische Pistazien-Krümel, Kardamom-Essenz (nur an der Aussenseite des Glases)

Zubereitung: Alle Zutaten ausser Soda Water kalt shaken. In ein Highball-Glas auf Eis abseihen und mit Soda Water auffüllen.

Blinde Texture [2. Platz Kategorie «Fancy Drink»]



by Martin Swidzinski | The Dolder Grand, Zürich

4 cl Seedlip Grove 42 2 cl Martini Aperitivo Vibrante Alkoholfrei 3 cl frischer Zitronensaft 1.5 cl Macadamia Nuss Sirup (Monin) 7.5 cl Ramseier Süssmost

Deko: Macadamia Nuss-Krokant

Hakuna Matata [3. Platz Kategorie «Fancy Drink»]



by Nadine Brunner | Cocktailbar zum Türk, Solothurn

2 cl Seedlip 3 cl Orange Spritz Sirup (Monin) 3 cl Limettensaft 2 cl Eiweiss 4 cl Pink Grapefruitsaft

Deko: getrocknete Pink Grapefruit-Rondelle, getrocknete Limetten-Rondelle

Fizzy Pink Cloud [4. Platz Kategorie «Fancy Drink»]



by Luca Huber | Bar am Wasser, Zürich

5 Stück Himbeeren 7 cl Aperitif Alternative (Rebels 0.0%) 2 cl Spicy Sirup (Monin) 1 cl Eiweiss 12 cl Pink Pepper Tonic Water (Schweppes)

Deko: Frische Himbeere und Pinker Pfeffer

Early Bird [5. Platz Kategorie «Fancy Drink»]



by John Pinzon | Südbar, St. Gallen

6 cl Seedlip Grove infused mit Earl Grey 3 cl Rose’s Lime Juice 2 cl Sirup Holunderblüte (Monin) 10 cl Mediterranean Lemonade (Swiss Mountain Spring)

Deko: Vogelglas mit Limetten und Holunderblüten

Spring Fizz [1. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]



by Manuel Saladin | Schweizerhof Bar, Luzern

4 cl Seedlip Grove 42 3 EL Zitronensorbet 7 Blätter Basilikum (Bio) 6 cl Rimuss Bianco Dry 0.5 cl Zuckersirup (Monin)

Deko: Basilikumblatt, Zitronenabrieb

Rhabarbara Streisand [2. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]



by Ivan Urech | Atelier Classic Bar, Thun

2 cl Rhabarber Fruit de Monin Mixer 2 cl Erdbeere Fruit de Monin Mixer 4 cl Limettensaft frisch 2 cl Thomas Henry Spicy Ginger 5 cl Rimuss Rosato Dry

Deko: Rhabarber, Erdbeere, Minze, Kornblume

Red Rabbit [3. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]



by Korbinian Walker | Barservice by Walker, Basel

3 cl Seedlip Grove 42 1 cl Lyre’s Italian Spritz 2 cl Cranberry-Granatapfel-Saft (Ocean Spray) 1 cl Acerola (Monin) 8 cl Rimuss Rosato Dry

Deko: Acerola-Koralle, Red Berry Fruchtleder, frischer Granatapfel

Capri Garden [4. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»]



by Adriano Volpe | Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

5 cl Lyre’s Dry London Spirit 2 cl Lemon Juice 2 cl Elderflower Sirup (Monin) 50 g frischer Basilikum 5 cl Rimuss Bianco Dry

Deko: Frische Basilikumblätter, Himbeere, Gold Powder

