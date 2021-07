Die Gewinner der SWISS BAR AWARDS werden am 15. September 2021 an der Award Night in Zürich bekannt gegeben. Das ist die Shortlist 2021:

Barkeeper of the year

Flurin Kopp

Bar am Wasser, Zürich

Victor Topart

Crapule Club, Fribourg

Monika Zünd

Turbo Lama, Bern

Best Barkeeper Talent

Paulina Bastian

Dolder Grand Bar, Zürich

Roman Mutzner

Archbar, Winterthur

Loris Pirkheim

Kurt und Kurt, Bern

Best Newcomer Bar

Igniv Bar, Zürich

marktgassehotel.ch

Le Vestibule, Lausanne

le-vestibule.ch

Soho, St. Gallen

soho-switzerland.ch

Best Longseller Bar

Bar Les Trois Rois im Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

lestroisrois.com

Campari Bar, Basel

restaurant-kunsthalle.ch

The Lobby Bar, Gstaad Palace, Gstaad

palace.ch

Best Bar Menue

Atelier Classic Bar, Thun

bar-atelier.ch

Bar am Wasser, Zürich

baramwasser.ch

Verve by Sven Bar, Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz

resortragaz.ch

Best Hotel Bar

Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Resort, Obbürgen

burgenstockresort.com

The Bar & Lobby at The Chedi, Andermatt

thechediandermatt.com

Widder Bar, Widder Hotel, Zürich

widderhotel.com

Best Bar Team

Dolder Grand Bar, Zürich

thedoldergrand.com

Karel Korner, Luzern

karelkorner.ch

Widder Bar, Zürich

widderhotel.com

