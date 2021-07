Morand Cocktail-Werkstatt in Zürich

Am Montag, 18. Oktober 2021 findet in Zürich die nächste Morand Cocktail-Werkstatt statt. Wir suchen dafür 12 kreative Barkeeper, die auf Basis der Walliser Spezialitäten WILLIAMINE und ABRICOTINE attraktive Drinks konzipieren.

Bis am 30. September bewerben

Kreiere kreative Drinks auf Basis von WILLIAMINE und ABRICOTINE.

In 2er-Teams entwickeln die Teilnehmenden aus einem zur Verfügung gestellten Produktportfolio spannende Cocktails. Bewirb dich bis 30. September 2021 mit dem untenstehenden Formular für die Morand Cocktail-Werkstatt 2021 in Zürich. Im Anschluss an die Cocktailwerkstatt bewertet eine Fachjury die Cocktailkreationen. Das Siegerteam gewinnt einen attraktiven Hotelgutschein im Wert von CHF 1000.–

Datum: Montag, 18. Oktober 2021 Zeit: 11.00 bis ca. 17.00 Uhr Ort: Zürich, Lokal wird noch bekannt gegeben Bewerbungs­schluss: 30. September 2021

Programm

11.00 Uhr: Begrüssung und Apéro

11.15 Uhr: Vorstellung und Wissensvermittlung Produktrange Morand

12.00 Uhr: Mittagessen

13.15 Uhr: Start Cocktail-Werkstatt / Labor

15.30 Uhr: Präsentation der Resultate aus der Cocktail-Werkstatt vor der Jury

16.30 Uhr: Preisverleihung

17.00 Uhr: Dank und Verabschiedung

Bewerbung

Unter den Bewerbungen werden 12 Barkeeperinnen und Barkeeper ausgewählt.

Newsletter

