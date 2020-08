Die drei Finalisten stehen fest

Wer wird Barkeeper of the year 2020?

Die fünf Barkeeper der Kategorie «Barkeeper of the year», die es auf die Short List 2020 geschafft haben, wurden während der letzten Monate inkognito am Arbeitsplatz besucht und bewertet. Jetzt steht fest, wer es ins Finale der SWISS BAR AWARDS geschafft hat.