Maria Romeou ist Barkeeper of the year 2026

Am Dienstagabend, 27. Oktober, wurden an der Award Night der 24. SWISS BAR AWARDS die besten Barkeeper und Bars der Schweiz ausgezeichnet. Die insgesamt sieben Auszeichnungen wurden in festlichem Ambiente vor rund 300 Gästen verliehen.

Die Siegerinnen und Sieger der grossen Award Night 2026

Die Swiss Bar Awards starteten Anfang Mai mit der Ausschreibung. Die Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Schweizer Barszene, sichtete und bewertete ab Anfang Juni die eingegangenen Bewerbungen und besuchte die nominierten Betriebe der Shortlist. In den Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent (Jahrgänge 2003–2007) mussten die Barkeeper im August ihr Wissen, sowie ihre kreativen und fachlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Für die Teilnehmenden der Königsdisziplin Barkeeper of the year stand nun an der Award Night die letzte Prüfung auf dem Programm – die Präsentation von zwei Cocktail-Eigenkreationen (je ein Shortdrink und ein Longdrink) vor den rund 300 Gästen und einer hochkarätigen Fachjury.

Barkeeper of the year

Mit einer überzeugenden Leistung in der Qualifikation am 25. August hatte Maria Romeou ihr Können bereits unter Beweis gestellt. Im grossen Finale an der Award Night setzte die gebürtige Griechin und Barkeeperin vom Bürgenstock Resort Lake Lucerne in Obbürgen noch einen drauf und eroberte mit ihren persönlichen Cocktailkreationen «A Slice of Home» und «Solea» die Gaumen und Herzen der Jury. Damit trägt sie nun für ein Jahr den Titel Barkeeper of the year 2026.

Barkeeper of the year 2026: Maria Romeou vom Bürgenstock Resort Lake Lucerne in Obbürgen

Weitere Bar Awards gingen nach Zürich, Frauenfeld, Luzern, Lausanne und St. Gallen

Mit Shane Guerra gewann ein Nachwuchstalent aus Zürich den Titel Best Barkeeper Talent 2026. Der 23-jährige Barkeeper aus Killwangen arbeitet in der Felix Bar in Zürich und setzte sich in der Qualifikation am 25. August mit einer beeindruckenden Leistung gegen seine Konkurrenten Pascal Maslic und Marc Pfister durch.

Best Barkeeper Talent 2026: Shane Guerra aus der Felix Bar, Zürich

Botanic Bar ist Best Newcomer Bar 2026

Der Award Best Newcomer Bar 2026 geht in die Ostschweiz, nach Frauenfeld. Die Auszeichnung für die beste Neu- oder Wiedereröffnung geht an die Botanic Bar. Eröffnet im Mai 2025, ist es Inhaber und Geschäftsführer Sandro Derungs zusammen mit Teilinhaber Marc Kläusli und seinem Team gelungen, innerhalb kurzer Zeit eine grüne Oase mitten in Frauenfeld zu schaffen, die zum Abschalten, Geniessen und Wohlfühlen einlädt – ein Ausflug in eine mystische Dschungelwelt.

Die Botanic Bar in Frauenfeld gewinnt den Award Best Newcomer Bar 2026.

Louis Bar ist Best Longseller Bar 2026

Die Louis Bar im Art Deco Hotel Montana in Luzern wurde mit dem Award Best Longseller Bar 2026 ausgezeichnet. In stilvoller Atmosphäre befindet sich in der Louis Bar die wertvollste Whisky Sammlung der Zentralschweiz. Zudem ist sie ein stadtbekannter Treffpunkt für Liebhaber von Jazz & Blues. Seit über 10 Jahren ist die Louis Bar ein Place-to-be in Luzern mit atemberaubendem Blick über den Vierwaldstättersee und in die Berge.

Der Award Best Longseller Bar 2026 ging an die Louis Bar im Art Deco Hotel Montana, Luzern

Le Vestibule hat das Best Bar Menue 2026

Der Award für die beste Barkarte 2026 geht nach Lausanne an Le Vestibule. Sie ist eine der wenigen Speakeasys in der Westschweiz, welche originell und raffiniert zubereitete Signature-Cocktails anbietet. Zweimal im Jahr wird die Cocktailkarte gewechselt. Derzeit ist das Thema die Schweizer Kantone: Jeder Signature-Cocktail repräsentiert den Kanton anhand einer Geschichte oder Legende und bietet ein Rezept mit Zutaten oder ein Design, das von diesem Kanton inspiriert ist. Mit diesem abwechslungsreichen und innovativen Konzept erhält das Lokal den Titel Best Bar Menue.

Der Award Best Bar Menue 2026 geht ans Le Vestibule in Lausanne

Einstein Bar ist Best Hotel Bar 2026

Die Einstein Bar im Hotel Einstein in St. Gallen ist die beste Hotelbar 2026. Die Einrichtung und das Ambiente sind im klassischen englischen Stil gehalten. Zeitlos und gepaart mit modernen Komponenten, lässt die Einstein Bar den Gast in eine andere Welt eintauchen und lädt zu einer Zeitreise der Sinne ein.

Die Einstein Bar im Hotel Einstein, St. Gallen hat den Award Best Hotel Bar 2026 gewonnen.

Marea Cocktailbar ist Best Bar Team 2026

Die Auszeichnung Best Bar Team 2026 geht an das Team der Marea Cocktailbar in Zürich. Das sechsköpfige Barteam überzeugte die Jury mit viel Leidenschaft, bester Gastfreundschaft und starkem Zusammenhalt. Jeder einzelne Mitarbeitende stellt dem Team regelmässig neue Ideen und Kreationen vor. So sorgen sie für eine Atmosphäre, in der sich jeder Gast willkommen fühlt.

Die Marea Cocktailbar in Zürich gewinnt den Award Best Bar Team 2026.

Übersicht Gewinner SWISS BAR AWARDS 2026

Barkeeper of the year 2026

Maria Romeou, Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Best Barkeeper Talent 2026

Shane Guerra, Felix Bar, Zürich

Best Newcomer Bar 2026

Botanic Bar, Frauenfeld

Best Longseller Bar 2026

Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Luzern

Best Bar Menue 2026

Le Vestibule, Lausanne

Best Hotel Bar 2026

Einstein Bar, Hotel Einstein, St. Gallen

Best Bar Team 2026

Marea Cocktailbar, Zürich

SWISS BAR AWARDS:

Die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene Seit 2003 verleiht das Fachmagazin BAR NEWS die wichtigsten Auszeichnungen der Schweizer Barszene: die SWISS BAR AWARDS. Dieses Jahr werden bereits zum 24. Mal talentierte Barkeeper sowie angesagte Bars mit Awards ausgezeichnet. Der Weg zur Auszeichnung beginnt jeweils im Frühling mit der Ausschreibung und findet den Höhepunkt im Herbst, wenn an der Award Night die Awards im feierlichen Rahmen verliehen werden. Weitere Infos: www.swissbarawards.ch

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