Maria Romeou ist Barkeeper of the year 2026

Die Swiss Bar Awards starteten Anfang Mai mit der Ausschreibung. Die Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Schweizer Barszene, sichtete und bewertete ab Anfang Juni die eingegangenen Bewerbungen und besuchte die nominierten Betriebe der Shortlist. In den Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent (Jahrgänge 2003–2007) mussten die Barkeeper im August ihr Wissen, sowie ihre kreativen und fachlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Für die Teilnehmenden der Königsdisziplin Barkeeper of the year stand nun an der Award Night die letzte Prüfung auf dem Programm – die Präsentation von zwei Cocktail-Eigenkreationen (je ein Shortdrink und ein Longdrink) vor den rund 300 Gästen und einer hochkarätigen Fachjury.
Barkeeper of the year
Mit einer überzeugenden Leistung in der Qualifikation am 25. August hatte Maria Romeou ihr Können bereits unter Beweis gestellt. Im grossen Finale an der Award Night setzte die gebürtige Griechin und Barkeeperin vom Bürgenstock Resort Lake Lucerne in Obbürgen noch einen drauf und eroberte mit ihren persönlichen Cocktailkreationen «A Slice of Home» und «Solea» die Gaumen und Herzen der Jury. Damit trägt sie nun für ein Jahr den Titel Barkeeper of the year 2026.
Weitere Bar Awards gingen nach Zürich, Frauenfeld, Luzern, Lausanne und St. Gallen
Mit Shane Guerra gewann ein Nachwuchstalent aus Zürich den Titel Best Barkeeper Talent 2026. Der 23-jährige Barkeeper aus Killwangen arbeitet in der Felix Bar in Zürich und setzte sich in der Qualifikation am 25. August mit einer beeindruckenden Leistung gegen seine Konkurrenten Pascal Maslic und Marc Pfister durch.
Botanic Bar ist Best Newcomer Bar 2026
Der Award Best Newcomer Bar 2026 geht in die Ostschweiz, nach Frauenfeld. Die Auszeichnung für die beste Neu- oder Wiedereröffnung geht an die Botanic Bar. Eröffnet im Mai 2025, ist es Inhaber und Geschäftsführer Sandro Derungs zusammen mit Teilinhaber Marc Kläusli und seinem Team gelungen, innerhalb kurzer Zeit eine grüne Oase mitten in Frauenfeld zu schaffen, die zum Abschalten, Geniessen und Wohlfühlen einlädt – ein Ausflug in eine mystische Dschungelwelt.
Louis Bar ist Best Longseller Bar 2026
Die Louis Bar im Art Deco Hotel Montana in Luzern wurde mit dem Award Best Longseller Bar 2026 ausgezeichnet. In stilvoller Atmosphäre befindet sich in der Louis Bar die wertvollste Whisky Sammlung der Zentralschweiz. Zudem ist sie ein stadtbekannter Treffpunkt für Liebhaber von Jazz & Blues. Seit über 10 Jahren ist die Louis Bar ein Place-to-be in Luzern mit atemberaubendem Blick über den Vierwaldstättersee und in die Berge.
Le Vestibule hat das Best Bar Menue 2026
Der Award für die beste Barkarte 2026 geht nach Lausanne an Le Vestibule. Sie ist eine der wenigen Speakeasys in der Westschweiz, welche originell und raffiniert zubereitete Signature-Cocktails anbietet. Zweimal im Jahr wird die Cocktailkarte gewechselt. Derzeit ist das Thema die Schweizer Kantone: Jeder Signature-Cocktail repräsentiert den Kanton anhand einer Geschichte oder Legende und bietet ein Rezept mit Zutaten oder ein Design, das von diesem Kanton inspiriert ist. Mit diesem abwechslungsreichen und innovativen Konzept erhält das Lokal den Titel Best Bar Menue.
Einstein Bar ist Best Hotel Bar 2026
Die Einstein Bar im Hotel Einstein in St. Gallen ist die beste Hotelbar 2026. Die Einrichtung und das Ambiente sind im klassischen englischen Stil gehalten. Zeitlos und gepaart mit modernen Komponenten, lässt die Einstein Bar den Gast in eine andere Welt eintauchen und lädt zu einer Zeitreise der Sinne ein.
Marea Cocktailbar ist Best Bar Team 2026
Die Auszeichnung Best Bar Team 2026 geht an das Team der Marea Cocktailbar in Zürich. Das sechsköpfige Barteam überzeugte die Jury mit viel Leidenschaft, bester Gastfreundschaft und starkem Zusammenhalt. Jeder einzelne Mitarbeitende stellt dem Team regelmässig neue Ideen und Kreationen vor. So sorgen sie für eine Atmosphäre, in der sich jeder Gast willkommen fühlt.
Übersicht Gewinner SWISS BAR AWARDS 2026
Barkeeper of the year 2026
Maria Romeou, Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen
Best Barkeeper Talent 2026
Shane Guerra, Felix Bar, Zürich
Best Newcomer Bar 2026
Botanic Bar, Frauenfeld
Best Longseller Bar 2026
Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Luzern
Best Bar Menue 2026
Le Vestibule, Lausanne
Best Hotel Bar 2026
Einstein Bar, Hotel Einstein, St. Gallen
Best Bar Team 2026
Marea Cocktailbar, Zürich
SWISS BAR AWARDS:
Die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene
Seit 2003 verleiht das Fachmagazin BAR NEWS die wichtigsten Auszeichnungen der Schweizer Barszene: die SWISS BAR AWARDS. Dieses Jahr werden bereits zum 24. Mal talentierte Barkeeper sowie angesagte Bars mit Awards ausgezeichnet. Der Weg zur Auszeichnung beginnt jeweils im Frühling mit der Ausschreibung und findet den Höhepunkt im Herbst, wenn an der Award Night die Awards im feierlichen Rahmen verliehen werden.
Weitere Infos: www.swissbarawards.ch