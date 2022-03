10 Fragen an Ted Haupt

Als jüngster Sohn einer vierköpfigen Familie wächst Ted Haupt in Rheinau auf. Unregelmässige Arbeitszeiten sind im Hause Haupt nichts Ungewöhnliches, arbeiteten die Eltern doch beide in der Pflege.

Nach der Schule beginnt Ted zwei Mal eine Lehrstelle – und bricht zwei Mal ab. Das Repetitive eines 9-zu-5-Jobs passt nicht wirklich zu Teds umtriebiger Natur.

Als er im Internet eine Anzeige der European Bartender School in Berlin sieht, meldet er sich an und startet nach dem Abschluss im Cuba Club.

Seit dem 1. Januar 2020 mixt er nun hinter der Theke der Tobaco Lounge als Barkeeper und stellvertretender Barchef.

Die 10 Fragen

1. Wem hättest du gerne mal einen Drink serviert?

Meinem verstorbenen Grossvater. Früher hat er immer seinen Citroen Brandewijn mit 7 Up getrunken. Ich würde ihm einen Cocktail mit diesen zwei Zutaten kreieren.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Musik und Kaffeemaschine an.

3. Was liebst du an deinem Job?

Die Abwechslung. Ich hatte nie Freude an der Arbeitswelt im Stil von 9 to 5.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Wenn Gäste pfeifen. Das ist ein No-Go.

5. Eine Welt ohne soziale Medien wäre…

… vermutlich recht schön. Aber eigentlich kann man es sich nicht mehr wirklich ohne vorstellen.

6. Welches war deine verrückteste Reise?

Frisch mit 18 Jahren sind wir mit dem Auto nach Prag für die Silversternacht gefahren. Da hat man Einiges gesehen.

7. Den ausgefallensten Cocktail, den du je gemixt hast.

Einen Espresso Martini Twist mit selbst gemachtem Lebkuchensirup und einer Mezcal-Chili-Infusion.

8. Den letzten Luxus, den du dir gegönnt hast.

Im Oktober habe ich mit meiner damaligen Freundin einige Tage in Basel im Hotel Märthof verbracht.

9. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben.

Ich bin ehrgeizig, gastfreundlich und zurückhaltend.

10. Die letzten 100 Franken und nur noch 24 Stunden Zeit…

Ich würde zuerst eine gute Flasche Wein holen. Dann würde ich dem Vater sagen, er soll etwas Gutes kochen, damit wir in der Familie eine schöne Zeit verbringen können.

Teds Mix-Tipp Spicy Cosmo 5 cl Chai & Chili infused Vodka 2.5 cl Cointreau 1.5 cl Lime Juice 5 cl Cranberry-Saft Ocean Spray Zubereitung: Zutaten shaken und doppelt in vorgekühltes Martini-Glas abseihen.

