10 Fragen an Anthony Kunz

Das Leben des 29-Jährigen spielt sich zwischen Zürich und Mainz (D) ab, ehe er seinem Vater in Deutschland während einem Monat in dessen Bar aushilft.

Doch aus dem Monat sollten mehrere Jahre werden, in denen er sich in jeden Aspekt des Bartendings verliebt. Ob Mixen oder Service – so lange Anthony, der Erfahrungen u.a. in der MyThaiBar (Wiesbaden), im Red Rock (Miltenberg) und in der Forum Bar (Zürich) gesammelt hat, anderen eine Freude bereiten kann, ist der Barkeeper aus der Kronenhalle glücklich.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Alicia Keys. Viele meiner Drinks sind entstanden, während ich ihre Musik gehört habe und mich gefragt habe, was wohl dazu passt. Einen dieser Drinks würde ich ihr dann auch servieren.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Die mir bekannten Gäste persönlich begrüssen. Unter normalen Umständen mit einer herzlichen Umarmung.

3. Was liebst du an deinem Job?

Das Lachen miteinander.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Grosse Eiswürfel in Cocktailschalen.

5. Eine Welt ohne soziale Medien wäre…

Nur halb so unterhaltsam und deutlich weniger vernetzt. Networking wäre deutlich schwieriger.

6. Welches war deine verrückteste Reise?

Ich habe sechs Monate in Thailand verbracht und im Phuket Top Team Kampfsport (MMA) trainiert. Ausserhalb des Gyms sind viele verrückte Geschichten und Freundschaften entstanden.

7. Den ausgefallensten Cocktail, den du je gemixt hast.

Eine Martini-Variante mit Sesamöl und Olivenöl Fatwash. Den Vermouth gesplittet mit Fino Sherry, Orangebitters und einer Grapefruitzeste als Garnish.

8. Den letzten Luxus, den du dir gegönnt hast.

Einen neuen Anzug. Diesen Luxus gönne ich mir alle paar Monate.

9. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben.

Ich bin ein fleissiger, gut gelaunter Nerd, der niemals aufgibt.

10. Die letzten 100 Franken und nur noch 24 Stunden Zeit…

100 Franken würde ich für guten Rum im J.B. Labat ausgeben und die Flasche dann mit meinen Lieblingsmenschen teilen.

Anthonys Mix-Tipp

TrickyRicky

6 cl Gin 2 cl Limettensaft 0.75 cl Streulis Quitte 2 BL Rohrzuckermix (weiss und braun) 1 BL Aroniabeerensirup Cranberry-Saft Ocean Spray (carbonisiert)

Deko: Eine Limettenzeste und Aroniabeeren.

Zubereitung: Alle Zutaten, abgesehen vom Cranberrysoda, in einen Shaker geben. Mit Eis schütteln, in ein Longdrinkglas doppelt abseihen. Mit karbonisiertem Cranberry-Saft auffüllen.

