Morand Cocktail-Werkstatt in der Südbar St. Gallen

Im Rahmen der erfolgreichen Event-Serie bringt die Walliser Brennerei Destillate aus Wiliamsbirnen und Luizet-Aprikosen in die Cocktailshaker professioneller Barleute. Nach Durchführungen in Luzern, Bern, Basel und Fribourg fand die Morand Cocktail-Werkstatt im Juni 2023 in St. Gallen statt.

Die Distillerie Morand ist bekannt für ihre Williamine und ihre Abricotine, zwei AOP-Edelbrände aus dem Wallis. Als Digestif, zum oder im Kaffee trifft man vielerorts auf diese Spezialitäten – und immer öfters auch in den Shakern und Rührgläsern von führenden Cocktailbars.

Dass das Sortiment der traditionsreichen Distillerie jedoch noch viel mehr als die beiden Produkte Williamine und Abricotine zu bieten hat, lernten die Barprofis, die am 12. Juni 2023 an der Morand Cocktail- Werkstatt in St. Gallen teilgenommen haben, schnell. In der Südbar St. Gallen reihte Domenico di Cola, Verkaufsleiter für die Deutschschweiz, eine Auswahl von Produkten aus dem umfangreichen Sortiment auf und zeigte, welche Vielfalt Morand für die Zubereitung von hervorragenden Cocktails zu bieten hat.

Vor dem Mittagessen, das bei herrlichem Sommerwetter im Garten der Südbar eingenommen werden konnte, ging es darum, neben den traditionellen auch die innovativen Spezialitäten der Brennerei kennenzulernen. Schliesslich müssen bei der Cocktail-Werkstatt zwei neue Rezepte kreiert werden, die sich auf das Sortiment von Morand fokussieren. Diese müssen jeweils zwei Zentiliter Williamine, respektive zwei Zentiliter Abricotine als Basis aufweisen. In Zweierteams ging es nach der Stärkung an die Arbeit und es wurden Rezepturen zusammengestellt, diese noch besser ausbalanciert oder auch Mal wieder verworfen. Dabei liessen sich ganz unterschiedliche Herangehensweisen zur Kreation neuer Cocktails beobachten.

Nachdem alle Rezepte beisammen waren, bestimmte das Los die Startreihenfolge. Wichtiges Detail: als Sieger- Team ging hervor, wer mit beiden Cocktails überzeugte. Bewertet wurde neben Geschmack und Aroma auch das Aussehen und die Namen des Drinks.

Am besten vermochte das Team mit Benjamin Juhasz (Old Crow, Zürich) und Sayedur Khan (Sheraton Hotel, Zürich) die Birne mit dem Produkt Williamine in den Cocktail zu integrieren. Bei der Aprikose (mit dem Produkt Abricotine) mussten sich die beiden nur von Leroy Löffel (Südbar, St. Gallen) und Aileen Löffel, geschlagen geben. Aufgrund der höheren Gesamtpunktzahl ging der Sieg jedoch an das Duo aus Zürich. Die Sieger teilen sich einen Hotelgutschein im Wert von 1’000 Franken.

Doch auch die anderen Teilnehmenden der Morand Cocktail-Werkstatt gingen nicht mit leeren Händen nach Hause. Nicht nur waren die Barkeeper um eine Erfahrung reicher, wie sich mit vielfältigen Zutaten Cocktails zubereiten lassen, dank dem Goodie-Bag mit einer Auswahl von Morand-Produkten erhielten sie gleich noch mehr Inspiration für zukünftige Kreationen.

Sieger-Rezepte

Bestes Cocktailrezept mit Williamine Silly Willi Benjamin Juhasz | Old Crow, Zürich

Sayedur Khan | Sheraton Hotel, Zürich 5 cl Williamine Morand 1 cl Alata Swiss Gin Morand 2 cl Zitronensaft 1.5 cl Feigensirup Morand Dekoration: Absinthe Schaum (Absinthe B3X Morand, Lecitin), Birne

Bestes Cocktailrezept mit Abricotine Dä Flade im Glas Leroy Löffel | Südbar, St. Gallen

Ayleen Löffel |St. Gallen 3 cl Abricotine Morand 2 cl La Douce de Abricot Morand 2 cl Kichererbsensaft 1 cl Haselnusssirup Morand 1 cl Aprikosensirup Morand Dekoration: In Abricotine eingelegte Aprikose

