Champagne auf Wachstumskurs

Der Champagnermarkt in der Schweiz hat sich im Jahr 2022 sehr positiv entwickelt. Im letzten Jahr sind mehr als 6,3 Millionen Flaschen in die Schweiz importiert worden, dies bedeutet einen Anstieg des Volumens um + 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Comité Champagne / champagne.com

Dieses Wachstum spiegelt das Vertrauen der Schweizer Verbraucher in die Qualität und Vielfalt des Champagners wider und bedeutet eine Steigerung des Umsatzes auf dem Schweizer Markt um + 15,7 Prozent im Vergleich zu 2021 und erreicht 145,3 Millionen Euro. Die Gesamtauslieferungen von Champagner (weltweit) im Jahr 2022 belaufen sich auf 325,5 Millionen Flaschen, ein Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2021. Nach einem guten Jahr 2021 bestätigen diese Ergebnisse die allgemeine Dynamik des Champagnermarktes, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf den Wert. So wird der Gesamtwert der Lieferungen zum ersten Mal sechs Milliarden Euro übersteigen.

Die Schweiz belegt Platz 8 in der Weltrangliste der Champagner-Exporte

Das Podium der Champagnerimportländer wird von den USA, dem Vereinigten Königreich und Japan besetzt. Den neuen Zahlen zufolge behält die Schweiz ihren Platz als achtgrösster Importeur von Champagnerwein weltweit, direkt hinter Belgien. Der Schweizer Markt ist zwar relativ klein, aber die anhaltende Nachfrage der Schweizer Verbraucher nach Premium-Champagner macht die Schweiz zu einem wichtigen Markt für die Champagnerwinzer. Aus diesem Grund behalten sie die Entwicklung der Trends auf dem Schweizer Markt im Auge. Die Champagnerproduzenten arbeiten eng mit ihren Schweizer Partnern zusammen, um die Erwartungen der lokalen Verbraucher zu erfüllen und qualitativ hochwertige Champagner in die Schweiz zu exportieren. «Wir sind mit den Ergebnissen für den Schweizer Markt sehr zufrieden. Das Wachstum des Champagnerabsatzes in der Schweiz ist ein greifbarer Beweis für die Attraktivität dieser renommierten Weinregion mit ihrem einzigartigen Know-how», sagt Virginie Bonjour, Direktorin des Bureau Champagne Suisse.

Rangliste der Top 10 Exportländer nach Volumen,

( ) Differenz gegenüber 2021

1 – USA: 33,7 Mio. Flaschen (– 1,1 %)

2 – Vereinigtes Königreich: 28,1 Mio. Flaschen (– 5,4 %)

3 – Japan: 16,5 Mio. Flaschen (+ 20,0 %)

4 – Deutschland: 12,2 Mio. Flaschen (+ 6,6 %)

5 – Italien: 10,6 Mio. Flaschen (+ 11,5 %)

6 – Australien: 10,5 Mio. Flaschen (+ 6,2 %)

7 – Belgien: 10,2 Mio. Flaschen (– 1,0 %)

8 – Schweiz: 6,3 Mio. Flaschen (+ 3,9 %)

9 – Spanien: 4,9 Mio. Flaschen (+ 5,7 %)

10 – Schweden: 3,7 Mio. Flaschen (+ 7,2 %)

