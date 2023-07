Derrière, Basel

Um die Bar betreten zu können, müssen die Gäste an der Haustüre klingeln. Auch wenn das schummrig-rote Licht an frühere Zeiten erinnern mag: im Derrière betören heute ausschliesslich die Musik, der sinnliche Duft, das Interieur und die Drinks. Geniessen Sie eine kurze Auszeit in dieser Pariser Zeitkapsel in Kleinbasel. Der Mix aus Verrufenem und Sinnlichkeit findet sich auch in den exquisiten Drinks wie «Mezcal Last Word» oder «Espresso Rumtini» wieder.

Öffnungszeiten

DO: 18.00 – 24.00 Uhr

FR – SA: 18.00 – 02.00 Uhr

Derrière

Ochsengasse 18, 4058 Basel

derriere.ch

Diesen Artikel teilen: