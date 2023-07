Genuss-Tourismus Schweiz

Vom Gin-Workshop über die Brennereiführung bis hin zum Tag der offenen Tür – der Genuss-Tourismus hat in den letzten Jahren auch in der Schweiz an Bedeutung gewonnen.

Wer sich in der Schweiz mit dem Thema Genuss befassen will, hat auf engstem Raum zahlreiche Möglichkeiten. Viele Brauereien und Brennereien heissen ihre Gäste gerne persönlich willkommen, um ihre Spezialitäten zu präsentieren und Einblick in die spannenden Arbeitsprozesse zu geben.

Zürich

Make your own Gin

Natur pur – Handwerk – Zeit. Sonst nichts! Erleben Sie unseren Bio-Spirit bei einer Destillerie-Führung, Degu / Tasting/Fassproben, Team-Event, Tagung, Workshop, Gin Blending, Konzert, Fest oder Party mit / ohne Abendessen. Galleriebesuch inklusive. Machen Sie Ihren eigenen Gin / Wodka/Rum/Whiskey für Ihre Bar und Restaurant oder privat. Entdecken Sie im Keller neue und überraschende Aromen für Küche und Bar.

Orator AG

Pfungen

orator.ch

Turicum Gin Lab

Das Turicum Gin Lab eignet sich für alle, die gerne selbst einmal in die Rolle der Alchimistin / des Alchimisten schlüpfen möchten. Nach einem Rundgang durch die Turicum Distillery und einer Einführung in die Geschichte und Herstellung des Gins, kreierst du, mithilfe von 51 verschiedenen Botanicals deinen ganz eigenen Gin, welchen du anschliessend in einer eleganten Geschenkbox mit nach Hause nimmst.

Turicum Distillery GmbH

Zürich

turicum-distillery.com

Zentralschweiz

Gin-Rundgang

Kreieren Sie Ihren eigenen Gin. In unserer Gin-Tour zeigen wir Ihnen die handwerkliche Produktion. Nach der Einführung in die Herstellung des Gins, kreieren Sie in kleinen Teams Ihren eigenen Gin. Der Workshop eignet sich als Teamevent. Termine sind nach Absprache möglich. Ihre Anfrage nehmen wir per E-Mail an rundgang@diwisa.ch oder unter +41 41 972 73 60 entgegen.

DIWISA Distillerie Willisau SA

Willisau

diwisa.ch

ETTER – unser Feuer brennt seit über 150 Jahren

Bei Etter entstehen natürliche Fruchtbrände mit Genuss-Garantie. Erfahrung und viel familiäres Herzblut verbinden sich zu Produkten mit Charakter. Die Geschmacksvielfalt ist es, welche die Familie Etter so fasziniert. Und weil sie andere Feinschmecker auf diese Entdeckungsreise mitnehmen will, seien Sie herzlich willkommen. Degustieren im Showroom & Shop. Erleben auf einer Betriebsführung.

Etter Söhne AG Distillerie

Zug

etter-distillerie.ch

Kirsch-Sarkophag-Besichtigung

Im Gründerhaus des Rigi-Kirschs – dem ersten Jahrgangskirschhaus der Welt – befindet sich das kulinarische Kirscherbe der Schweiz. Marken wie Etter, Dettling, Fassbind, aber auch Jahrgangskirschbrände von längst stillgelegten Kirschbrennereien werden hier aufbewahrt, gehegt und gepflegt. Tauchen Sie ein in die multisensuale Kirschsensorik und lernen Sie die Vielfalt von Edelkirschbränden kennen.

Kirschstrasse Schweiz GmbH

Oberarth

kirschstrasse.ch

Leidenschaft für hochwertige Destillate

Als eine der wenigen Distillerien in der Schweiz produzieren wir als Basis für unseren Lakeside Gin zuerst den Snowside Vodka aus 100 Prozent Schweizer Gerste. Auch für unsere Single Malt-Whiskys wird eigens für uns angebaute Braugerste aus der Region verwendet. Diese wird natürlich ebenfalls in der Schweiz gemälzt. Besuchen Sie unsere einzigartige Boutique-Brennerei und tauchen Sie ein in die Welt der Getreide-Destillate.

Ostschweiz

Kräuterwelt in Appenzell – Erlebnis für alle Sinne

Beim Besuch der Kräuterwelt kommen Sie dem gut gehüteten Geheimnis näher: dem Originalrezept des Appenzeller Alpenbitters. Auf dem Rundgang ist Spannendes über die 42 Kräuter, die Appenzeller Brenntradition und die Geschichte des Familienbetriebs zu erfahren. Erlebnis und Unterhaltung sind garantiert. Danach degustieren Sie die Spezialitäten des Hauses. Kostenlose Führungen für Gruppen ab 10 Personen.

Appenzeller Alpenbitter AG

Appenzell

kraeuterwelt.ch

Biere erleben und degustieren

Wolltest du schon immer mehr über die Geschichte, die Herstellung und die Geschmacksrichtungen der Biere wissen? Wenn ja, dann bist du bei unserem Bierseminar genau richtig. Während einer Tour durch die Schützengarten Bier-Erlebnis-Welt werden zunächst die grundlegenden Geheimnisse des Bierbrauens gelüftet und die Welt der Herstellung des ältesten Getränks der Welt erläutert. Nach einer Einführung zur Biergeschichte werden anschliessend verschiedenste Braukreationen verkostet.

Brauerei Schützengarten AG

St. Gallen

schuetzengarten.ch

Brennereiführung mit Degustation Säntisblick-Destillerie

Erleben Sie mit Ihren Freunden, Arbeitskollegen oder Kunden eine unvergessliche Brennereiführung mit Degustation bei Bruno Eschmann in seiner Säntisblick- Destillerie. Tauchen Sie ab in die Genusswelt von Vieille Prune, Whisky und Gin. Erfahren Sie mehr über die Handwerkskunst des Destillierens. Lassen Sie sich Zeit und entdecken Sie die Vielfalt der Aromen in Nase und Gaumen. Brennereiführung, Whiskytasting, Gin-Workshop.

MoMö – Mostindiens Nationalmuseum

Ihr nächster Team-Event? Wir veranstalten für Gruppen massgeschneiderte Tastings und Workshops rund um die Themen Cider und Destillate. In authentischer Atmosphäre und unter fachmännischer Leitung erhalten Sie und Ihr Team einen unterhaltsamen Einblick in die Schweizer Trinkkultur. Anfragen an: momoe@moehl.ch

MoMö – Schweizer Mosterei- und Brennereimuseum

Arbon

momoe.ch

HEREIN SPAZIERT!

Brauereiplatz ist offen! Schauen Sie den Brauern auf einem kleinen Rundgang durchs Sudhaus in die Töpfe und entdecken Sie die rund vierzig Bierspezialitäten, Köstlichkeiten aus Treber und unsere Säntis Malt Whiskys im neuen Shop. Degustieren Sie die neuen Locher Craft Beers an der Zapfanlage und testen Ihre Stärke. Denn die Craft Beers sind nichts für weichgespülte Geschmacksnerven der wässrigen Art. Durstig? Das Brauquöll-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Brauerei Locher AG

Appenzell

brauquöll.ch

Appenzeller Whisky-Trek

Die Tour besteht aus 26 Stationen im Alpsteingebirge und verbindet Wandern mit Genuss. Jede Teilstrecke endet in einem Berggasthaus, in dem ein individuell gelagerter Whisky serviert wird. Schon die Besichtigung der Fässer ist ein Erlebnis. Den hauseigenen Whisky gibt es im Offenausschank oder zum Mitnehmen in Sammlerflaschen. Diese werden vom Bergwirt (Caskkeeper) vor Ort abgefüllt und unterschrieben. Wer alle Flaschen gesammelt hat, erhält als Belohnung einen handgefertigten Ledergürtel mit Echtsilberschnalle vom Appenzeller Gurtmacher Roger Dörig.

Säntis Malt Destillerie



whiskytrek.ch

Mittelland

Brennerei Schwab

Erfahren Sie mehr über unser 100-jähriges Familienunternehmen in Oberwil bei Büren. Unsere Brennerei wird bereits in der 4. Generation geführt und bringt modernes und altes Handwerk zusammen.

Brennerei Schwab GmbH

Oberwil bei Büren

brennereischwab.ch

Langatun Whiskytag

14. Oktober 2023: Degustieren Sie Whisky, Gin & Co mit Live-Musik, Cocktailbar, Brennseminar, Expertengesprächen und vielem mehr. Ein Muss für Whisky-Liebhaber und Gastronomen, die sich inspirieren lassen möchten.

Langatun Distillery AG

Aarwangen

langatun.ch

Bier, Whisky und Gin erleben

Wollten Sie schon immer wissen, wie ein aromatisches Bier entsteht? Oder Spirituosen erzeugt werden? Dann sind Sie bei unserer Brauerei- und Distilleriebesichtigung genau richtig. Sie entdecken dabei alle Produktionsstufen bis zum finalen Produkt. Der geführte Besuch dauert ca. 2 Stunden. Den krönenden Abschluss bildet eine Bierdegustation.

Mehr Informationen unter:



rugenbraeu.ch

Graubünden

Orma: höchstgelegene Whisky-Destillerie der Welt

Auf 3 303 m ü. M. destilliert Orma einzigartige Whisky- Editionen, Single Malts und Gins. Die Destillerie auf dem Corvatsch im bezaubernden Engadin kann man erleben und besichtigen. Eine 90-minütige Führung mit Tasting kann online gebucht werden. Mehr Informationen finden Sie unter: ormawhisky.com

ORMA Swiss Whisky Ltd.

Silvaplana

ormawhisky.com

Wallis

Distillerie Morand

Möchten Sie die Distillerie Morand besuchen und miterleben, wie unsere Produkte hergestellt werden? Wir organisieren Gruppenbesuche. Besuche können durch eine Degustation unserer Produkte und Cocktails abgerundet werden. Wir freuen uns, Sie bei uns willkommen heissen zu dürfen. Um Ihre Besuche zu buchen, schreiben Sie uns an visites@morand.ch

Louis Morand & Cie. SA

Martigny

morand.ch

