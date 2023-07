Filip Stránský, AnonymouS Bar, Prag

Als ich von der Schule flog, entschied ich mich für eine Lehre in der Küche und im Service. Im zweiten Lehrjahr bezahlten meine Eltern mir einen Barkeeper-Workshop. Der Ausbilder war Josef Zelenka. Ich sass in der Mitte der Bar und sah zu, wie er schüttelte und rührte und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich genau das machen wollte.

Ich wurde am 8. Mai 1990 in Prag geboren. Nach dem Schulabschluss bekam ich ein Stipendium, weil ich semiprofessionell Fussball spielte. Da mein Vater Bauunternehmer war, wollte er, dass ich in seine Fussstapfen trete, und so begann ich ein Studium mit dem Hauptfach Bauwesen, aber ich war weder in Geometrie noch in Mathe sehr begabt, und nach nur einem Jahr hiess es, ich sei zu schlecht, um weiterzumachen. Meine Eltern waren nicht gerade amüsiert. Als ich von der Schule flog, sagten mir meine Eltern, dass ich mich jetzt um mich selbst kümmern müsse. Zu diesem Zeitpunkt war auch klar, dass ich nicht weiter professionell Fussball spielen konnte. Ich war 18 Jahre alt und wusste, dass ich nie ein Spitzenspieler sein würde. Es war wirklich hart, aber ich musste die Tatsachen sehen, wie sie waren.

Da meine Mutter in der Gastronomie arbeitete, entschied ich mich für eine Lehre in der Küche und im Service. Sie dauerte drei Jahre. Im zweiten Jahr bezahlten meine Eltern mir einen Barkeeper- Workshop in der Schule. Er wurde von der tschechischen Barkeepervereinigung organisiert, fand aber in der berühmten Tretter’s Bar in Prag statt. Der Ausbilder war Josef Zelenka. Ich sass in der Mitte der Bar und sah zu, wie er schüttelte und rührte und in diesem Moment wurde mir klar, dass ich genau das machen wollte.

Bei meinem ersten Job in einem Club habe ich vor einem bekannten Bartender geflaired, und als er das sah, hat er mich angehalten und gesagt, ich solle mit dem Scheiss aufhören. Er fragte mich: «Weisst du irgendetwas über Gin oder einen Manhattan-Cocktail? Stellen Sie die Flaschen zurück ins Regal, schlagen Sie ein Buch auf und lernen Sie etwas. Ohne Wissen ist dein Getue nur eine Zirkusvorstellung.» Es war ein grosser Weckruf. Mir wurde klar, dass ich nichts wusste. Was ist eigentlich in einem Cocktail drin, fragte ich mich. Ich wandte mich an Eduard Ondrareck, der damals ein sehr guter Barkeeper war, den ich aber nicht persönlich kannte. Ich rief ihn einfach an und fragte: «Kannst du es mir beibringen?» Ich bat ihn, mir alle Grundlagen zu zeigen, zum Beispiel, was ein Martinez- Cocktail ist. Es war ein fünftägiger Intensivkurs, und er war wirklich wie ein Mentor für mich. Trotzdem liebte ich das Flairen, und ich begann mit einem Mann namens Vaclav Abraham zu reisen. Da kam die Idee mit der Guy-Fawkes-Maske auf. Ich benutzte sie als mein Alter Ego bei Wettbewerben. Alle waren erstaunt und fragten sich, wer der Kerl mit der seltsamen Maske wohl sein könnte. Ich liebte es.

Als ich zweiundzwanzig war, kam mein Bruder David auf mich zu und fragte: «Warum machen wir nicht zusammen eine Bar auf?» Meine Eltern vermittelten uns das Credo, dass wir zusammenarbeiten und als Familie zusammenhalten sollten. Ich konzentrierte mich allerdings sehr auf das Barkeeping und hatte keine Ahnung vom Geschäft. Ich habe mich nur darauf konzentriert, ein guter Barkeeper zu sein. Wir sprachen etwa einen Monat lang über das Konzept und uns gefielen die Ideen, die wir uns ausgedacht hatten. Wir sassen in einem Park und mein Bruder fragte: «Warum benutzen wir nicht deine Maske für unser Konzept?» Ich hatte das Gefühl, dass wir den Nagel auf den Kopf getroffen hatten und so entstand die AnonymouS Bar.

AnonymouS Bar

Die AnonymouS Bar liegt von der Strasse versteckt und wir haben einen grossen Innenhof, wo man im Sommer auch draussen sitzen kann. Wir haben viel Platz und ziehen abends ein ziemlich grosses Publikum an. Gegen Mitternacht kann es ein bisschen wie in einem Club sein. Es kann sehr laut werden und ziemlich lärmend. Wir haben etwa dreizehn Cocktails auf der Karte, aber natürlich können wir auch die Klassiker anbieten. Ausserdem haben wir auch eine umfangreiche Spirituosenliste.

Die Zukunft

Das ist eine schwierige Frage, vor allem im Hinblick auf Covid und die aktuelle politische Lage. Ich dachte, da die Leute ständig trinken und essen müssen, werden sie auf jeden Fall ausgehen, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich war überrascht, wie klein der Schritt vom Überleben zum Bankrott ist. Schon ein einziger Tag kann alles verändern. Das war eine harte Erkenntnis.

«Alle waren erstaunt und fragten sich, wer der Kerl mit der seltsamen Maske wohl sein könnte. Ich liebte es.»

Ich hoffe, dass die Barbranche stärker wird, aber wir befinden uns im Platinzeitalter der Industrie, was bedeutet, dass es von hier an wahrscheinlich bergab gehen wird. Alle verrückten Ideen sind meist schon gemacht worden und es ist schwer, sich immer wieder neu zu erfinden.

Filip Stránský – Persönlich

Geboren: 1990

Besondere Fähigkeiten: Ich bin sehr gut in der Zauberei. Ich mag es, meine Zaubertricks mit meiner Arbeit zu kombinieren. Ich habe immer ein Lächeln auf den Lippen und bringe den Menschen gerne Erlebnisse.

Freizeit: Ich spiele gerne Desktop-Videospiele und kann mich beim Spielen entspannen. Das befreit meinen Geist. Ich lese auch gerne.

Barkeeper seit: 2009

Grösster Fehler: In meinem ersten Jahr bei AnonymouS Bar habe ich eine eigene Uniform entworfen. Sie war super teuer und nach fünf bis sechs Monaten haben wir sie eigentlich nicht mehr benutzt.

Wichtigster Karriereschritt: Ich habe die Covid-Krise mit meinen Bars überlebt.

Lieblingscocktail: Ramos Gin Fizz. Warum: Wenn jemand ihn in einer stressigen Situation bestellt, lächle ich und frage nicht warum zum Teufel er oder sie ihn gerade jetzt bestellt. Das mache ich immer, wenn ich unterwegs bin, um zu sehen, wie die Bartender reagieren. Wenn der Bartender unhöflich ist, bestelle ich vier davon. Es ist ein sehr alter Cocktail, aber auch heute noch grossartig.

Lieblingsbar: Jede Bar, in der ich mich wohlfühle und willkommen bin.

Prag in drei Worten: Freiheit, Verrücktheit, Sicherheit.

