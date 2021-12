Rückblick Cocktail- und Barkurs

Seit Jahren organisiert BAR NEWS ein- und zweitägige Cocktail- und Barkurse. Am 25. Oktober 2021 nahmen neun interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der BAR NEWS Academy teil, um in die Welt eines Profibarkeepers einzutauchen und sich mit der Bar- und Spirituosenwelt fachlich auseinanderzusetzen.

Die Kursteilnehmenden lernten in der Felix Bar, in Zürich, die Grundregeln, die es in einer Bar zu berücksichtigen gilt, kennen. Kaspar Keller gab im theoretischen Teil der heterogenen Gruppe vertieft Einblicke in die spannende Spirituosenwelt, von der Herkunft bis hin zur Herstellung einzelner Spirituosen wie Vodka, Liköre, Gin, Whisky, Rum, Tequila und Obstbrände. Auch die geschmacklichen Sinne wurden durch die Degustation der einzelnen Spirituosenkategorien und die selbst gemixten Cocktails angeregt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuten sich, auch hinter der Theke und unter Anleitung von Felix Haag, neben Cocktail-Klassikern ihre eigenen Kreationen praktisch zuzubereiten. Sie sind so in Zukunft in der Lage, aussergewöhnliche Cocktails mit der richtigen Technik zu mixen und ihre Gäste zu verwöhnen.

Die BAR NEWS Academy bedankt sich bei allen Kursteilnehmenden für ihre Motivation und freut sich auf den nächsten Kurs im Frühjahr.

