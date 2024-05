24 Finalistinnen und Finalisten mixten am 6. Mai in Zürich live vor Publikum um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2024». Der 33-jährige Flurin Kopp aus dem Tipsy Tiger in Zürich überzeugte dabei die Jury mit seiner kreativen Cocktailkreation und zeitgemässer Nachhaltigkeit.

Flurin Kopp mixt mit dem Drink «Gipfelstürmer» den besten Cocktail der Schweiz 2024

Beim Swiss Cocktail Open, dem grössten Cocktailwettbewerb der Schweiz, traten am Montagnachmittag, 6. Mai, im Chicago 1928 in Zürich Oerlikon 24 Barkeeperinnen und Barkeeper gegeneinander an. Sie hatten sich in den Wochen zuvor aus rund 50 Bewerbungen für das Finale qualifiziert.

Für das lebendige Competition-Format mit Networking-Area und Tischmesse, konnten sich alle in der Schweiz tätigen Barprofis bewerben. Für ihre Drinks mussten sie mindestens ein Produkt eines internationalen und eines Schweizer Herstellers verwenden. Zudem durfte das Rezept maximal eine selbstgemachte Zutat sowie ein Spezial- oder Nischenprodukt enthalten.

Hochkarätiges Finale

Im ersten Durchgang traten die 24 Teilnehmenden in zwei Gruppen gegeneinander an. Die jeweils drei Erstplatzierten qualifizierten sich für das grosse Finale der besten Sechs. Neben dem späteren Sieger Flurin Kopp vom Tipsy Tiger in Zürich schafften es noch Spiros Platnaris (Das Weisse Schaf, Luzern), François Bräuning (Lenox Bar – Zürich Marriott Hotel), Noah Hoffmann (Werk 8, Basel), Kilian Schmied (Hotel Belvedere, Grindelwald) und Amandine Chapolard (Crapule Club, Fribourg) ins Finale der besten Sechs.

«Mein Gipfelstürmer-Cocktail verkörpert meine Passion fürs Bergsteigen und soll die Möglichkeiten des Upcyclings in der Bar aufzeigen.» Flurin Kopp

Im Finale überzeugte die Kreation «Gipfelstürmer» von Flurin Kopp die Jury auf ganzer Linie. In seinem Cocktail kombinierte er nicht mehr ganz so frische Gipfeli mit abgestandenem Champagner und verwandelte sie in einen selbstgemachten Cordial. Ganz nach dem Motto: Aus Alt mach Neu. Dazu noch Rye Whisky, Aprikosenlikör, Haselnusslikör, Aquafaba und als Deko ein aus Gipfeli des Vortages gemachter Caramel Gipfel Chip.

Bester Cocktail der Schweiz 2024 «Gipfelstürmer» Bester-Cocktail-der-Schweiz-2024_Gipfelstuermer Flurin-Kopp-mixt-Gipfelstuermer-Cocktail

by Flurin Kopp | Tipsy Tiger, Zürich 3 cl Goldwäscher Rye Whisky 2 cl Apricot Liqueur The Bitter Truth 1 cl Haselnusslikör Kindschi 3 cl Gipfeli-Champagner Cordial (homemade) 1 cl Aquafaba Oggs Deko: Caramel Gipfeli Chip und Caramel Gipfeli Pulver

Den zweiten Platz belegte Amandine Chapolard vom Crapule Club in Fribourg mit ihrem Drink «Colour in the air». Dritter wurde Kilian Schmied vom Hotel Belvedere in Grindelwald mit seinem Cocktail «Speckerman».

Überglücklicher Sieger

Überreicht wurde der Wanderpokal vom Vorjahressieger Stylianos Kalemis. Damit bleibt die Siegertrophäe in Zürich. Die grosse Freude stand Flurin Kopp ins Gesicht geschrieben, als er die Trophäe vor den Augen der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern in die Höhe stemmen durfte.

Rangliste

Cocktailname Bartender Lokal Total Punkte Gipfelstürmer Flurin Kopp Tipsy Tiger, Zürich 50.20 Colour in the air Amandine Chapolard Crapule Club, Fribourg 46.80 Speckerman Kilian Schmied Hotel Belvedere, Grindelwald 44.80 Bananenbieger Noah Hoffmann Werk 8, Basel 44.60 Golden Rye François Bräuning Lenox Bar – Zürich Marriott Hotel, Zürich 41.60 Mandarin Tree Spiros Platnaris Das Weisse Schaf, Luzern 41.40





Diesen Artikel teilen: