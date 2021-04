Die Finalisten der Nullpromille Trophy 2021 sind bekannt

Die Schweizer Nullpromille Trophy ist wieder ein grosser Erfolg. Zum 10-jährigen Jubiläum sucht BAR NEWS in zwei Kategorien den besten alkoholfreien Cocktail. Über 50 eingeschickte Rezepte wurden durch eine Fachjury bewertet. Die Finalisten sind bekannt!

Finalisten Kategorie «Fancy Drink»

Nadine Brunner

Cocktailbar zum Türk, Solothurn

Jonah Calciano

Kanonaegass Bar, Zürich

Gianluca Ciriello

The Omnia Mountain Lodge, Zermatt

Luca Huber

Bar am Wasser, Zürich

John Pinzon

Südbar, St. Gallen

Martin Swidzinski

Canvas Bar Dolder Grand, Zürich

Finalisten Kategorie «Sparkling Cocktail»

David Marxer

Kronenhalle Bar, Zürich

Benjamin Reusser

Felix Bar, Zürich

Manuel Saladin

Schweizerhof Bar, Luzern

Ivan Urech

Atelier Classic Bar, Thun

Adriano Volpe

Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

Korbinian Walker

Barservice by Walker, Basel

Partner

Ein herzliches Dankeschön geht an die zahlreichen Partner, welche die 10. Schweizer Nullpromille Trophy unterstützen. Ein besonderer Dank geht and die Eidgenössische Zollverwaltung (Alkoholmarkt und -prävention). Die Schweizer Nullpromille Trophy ist heute – sowohl für Barkeeper und die Industrie – der bedeutendste Wettbewerb für alkoholfreie Cocktails in der Schweiz.

Finale

10. Schweizer Nullpromille Trophy 2021

Zwei Kategorien: «Fancy Drinks» und «Sparkling Cocktails»

Datum: Montag, 21. Juni 2021, Start 13.00 Uhr

Ort: Eventlocation Chicago 1928, Zürich-Oerlikon

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: