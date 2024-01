Das Finale der 13. Schweizer Nullpromille Trophy findet am Montag, 5. Februar 2024 im soho in Basel statt und ist erstmals für Publikum öffentlich zugänglich. Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, die Finalistinnen und Finalisten vor Ort tatkräftig zu unterstützen.

Alkoholfreie Cocktails gehören heute auf jede Barkarte. Barkeeper und Gastronomen haben erkannt, dass Gäste, die gar nie Alkohol konsumieren oder gerade keinen Alkohol trinken möchten, dennoch eine attraktive Alternative wünschen, die sowohl geschmacklich als auch ästhetisch überzeugt. Genauso möchten diese Gäste die besondere Atmosphäre in einer Bar und das Handwerk des Barkeepers erleben und geniessen können.

Wer jedoch überzeugende Cocktails ohne Alkohol kreieren will, muss gelegentlich auch Mut beweisen und «out of the Box» denken können. Sei deshalb live dabei, wenn die Finalisten der 13. Schweizer Nullpromille Trophy am Montag, 5. Februar 2024 ihre Rezepte präsentieren.

Öffentliches Finale am Montag, 5. Februar 2024 im soho Basel

Das Finale der 13. Schweizer Nullpromille Trophy ist erstmals für Publikum öffentlich zugänglich. Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, die Finalistinnen und Finalisten vor Ort tatkräftig zu unterstützen. Der Eintritt ist kostenlos und du brauchst kein Ticket zu kaufen. Komme einfach vorbei!

Programm

12.45 Uhr Opening für die Gäste 13.00 Uhr Start der Competition 16.00 Uhr Rangverkündigung und Siegerinterviews 16.30 Uhr Dank und Verabschiedung

Location

soho Basel, Steinenvorstadt 54, 4051 Basel

Lageplan Google Maps

Tolle Unterstützung

Ein herzliches Dankeschön geht an die Partner, welche die 13. Schweizer Nullpromille Trophy unterstützen. Ein besonderer Dank geht dabei an das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Alkoholmarkt und -prävention). Die Schweizer Nullpromille Trophy ist heute – sowohl für Barkeeper und die Industrie – der bedeutendste Wettbewerb für alkoholfreie Cocktails in der Schweiz.

Partner 2024

Marke Produkte Produzent / Importeur Fluère alle Produkte der Marke Diwisa G' Nuine alkoholfreier Gin Lateltin Jsotta Senza alkoholfreier Vermouth Lateltin Le Tribute alle Filler der Marke Haecky Lyre's alle Produkte der Marke Orakei Martini Martini Floreale, Martini Vibrante Bacardi Martini 9 Meadows alle Produkte der Marke Haecky Mikks Drinks alle Produkte der Marke Diwisa Monin alle Sirups und Pürées der Marke Lateltin Morand Sirups alle Sirups der Marke Morand & Cie Ocean Spray alle Produkte der Marke Schlör Rebels 0.0% alle Produkte der Marke Dettling & Marmot Rimuss Rimuss Champion, Bianco Dry, Rosato Dry Rimuss & Strada Wein Shake-it alle Produkte der Marke Haecky Thomas Henry alle Produkte der Marke Diwisa Vincent Aperitif alkoholfreier Aperitif Haecky Zamba Fruchtsäfte alle Produkte der Marke Zamba

Diesen Artikel teilen: