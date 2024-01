Neuer Hotspot in der Lorraine

Zeitgemäss und warm eingerichtet, bietet der grosse lichtdurchflutete Raum mit offener Küche und einer Bar im «Design für alle» eine Wohlfühlatmosphäre für jedermann und -frau. An der rollstuhlgängigen Theke kannst du von unserer vielfältigen Cocktail- Karte deinen Liebling wählen und mit leckeren Gerichten ergänzen. Ein inklusiver Gastronomie- und Kulturort mitten in einem der beliebtesten Quartiere in Bern: In der Lorraine.

Öffnungszeiten

MO – MI 16.00 – 22.00 Uhr

DO – FR 16.00 – 00.30 Uhr

SA 10.00 – 00.30 Uhr

Lorraine22

Lorrainestrasse 22, 3013 Bern

lorraine22.ch

