Rugen Bartender Event 2024

Wirf einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Rugen Distillery. Erlebe am 6. Juni 2024 einen spannenden Tag (im Wert von über CHF 400.–) im Berner Oberland, inklusive Besuch vom Jungfraujoch – Top of Europe.

Spannender Tag inklusive Jungfraujoch

Du bist herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen der Rugen Distillery zu werfen. Erlebe einen spannenden Tag (im Wert von über CHF 400.—) im Berner Oberland, inklusive Besuch vom Jungfraujoch – Top of Europe.

Anmeldung bis spätestens 15. Mai 2024 via Online-Formular. Achtung: Die Plätze sind limitiert. First Come, First Serve. Pro Lokal kann maximal eine Person am Anlass teilnehmen.

Event

Datum: Montag, 3. Juni 2024

Ort: Interlaken und Umgebung

Dauer: von 09.00 bis 20.00 Uhr

Agenda

09.00 Uhr: Shuttle ab Bahnhof Interlaken West

09.10 Uhr: Shuttle ab Rugenbräu AG, Matten

10.15 Uhr: Abfahrt ab Grindelwald Terminal WAB nach Eiger Gletscher

11.10 Uhr: Ankunft auf dem Jungfraujoch und Besuch der Aussichtsterrasse Sphinx

12.00 Uhr: Degustation des Swiss Mountain Single Malt Whisky im Eispalast und Mittagessen auf dem Jungfraujoch

14.15 Uhr: Rückfahrt ab Jungfraujoch nach Eigerglescher

15.30 Uhr: Ankunft in Grindelwald Grund und Rückfahrt nach Interlaken

16.15 Uhr: Ankunft in der Rugenbräu und Besuch der Distillery und Whiskykeller

17.00 Uhr: Creative Bartender Workshop mit Lorenz Struchen und den Produkten aus der Rugen Distillery. Anschliessend: Tapas-Variationen und gemütliches Beisammensein

20.00 Uhr: Ende des Events

