Art of Italicus Aperitivo Challenge kehrt 2024 zurück

Die Art of Italicus Aperitivo Challenge wird auch dieses Jahr wieder ausgeschrieben. Barkeeper aus der ganzen Welt sind dazu eingelanden, einen originellen und einzigartigen Aperitivo-Cocktail zu kreieren, der von einer beliebigen Form der Kunst inspiriert ist und mit Italicus Rosolio di Bergamotto hergestellt wird.

Die Art of Italicus Aperitivo Challenge wurde 2018 ins Leben gerufen. Sie spiegelt die Leidenschaft der Marke für italienische Kunst und Design wider und basiert auf der Überzeugung, dass Barkeeper Künstler sind. Sie bietet Barkeepern die Möglichkeit, ihre Kreativität zu entfalten und mit neuen Zutaten, Techniken und Gläsern zu experimentieren, um die Vielseitigkeit von Italicus zu präsentieren. Jedes Rezept muss im Aperitivo-Stil gehalten sein und kann von einer beliebigen Kunstform wie Skulptur, Malerei, Mode, Musik, Architektur und vielem mehr inspiriert sein.

In diesem Jahr werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigt, ihre Kreationen noch nachhaltiger zu gestalten. Der globale Competition Gewinner wird zum «Italicus bar artist of the year 2024» gekürt und gewinnt das Mentorship Programm mit dem Cafe La Trova von Julio Cabrera.

Teilnahmebedingungen

Kreiere einen originellen Aperitivo-Cocktail, der von einer beliebigen Kunstform inspiriert ist (unter Verwendung von mindestens 4 cl Italicus Rosolio di Bergamotto), einschliesslich einer nachhaltigen Zutat/Garnitur.



Lade dein Rezept und ein Foto des Cocktails bis zum 20. Februar 2024 auf die Wettbewerbs-Website hoch.



auf die Wettbewerbs-Website hoch. Teile dein Cocktailrezept und deine Cocktail-Inspiration in den sozialen Medien mit den Hashtags: #ITALICUS #ROSOLIODIBERGAMOTTO #ARTOFITALICUS #AOI24

«Die Begegnung mit den aufstrebenden Talenten der Branche im Rahmen dieses Programms erfüllt mich mit grossem Stolz, und ich hoffe, dass es noch viele Jahre weitergeführt wird, um unsere Gemeinschaft miteinander zu verbinden, zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu stärken.» Giuseppe Gallo, Gründer und CEO von Italicus

Ablauf und Termine

Reiche dein Rezept bis spätestens 20. Februar 2024 online ein. Die besten acht Rezepte qualifizieren sich für das Schweizer Finale vom 8. April 2024. Du kannst dann deinen Cocktail vor einer Fachjury präsentieren und erhältst die Chance, dir einen Platz beim Weltfinale vom 12. Mai 2024 in Rom zu sichern.

