Szenekenner, Barprofis und Fachleute aus der Getränkeindustrie waren für den 14. SWISS BARGUIDE in der ganzen Schweiz unterwegs und haben auch dieses Jahr Bars besucht und bewertet. Das neue Booklet eignet sich bestens als spannendes Give-away für deine Gäste.
Beste Bars in Zürich, Winterthur, Schaffhausen
- Bar am Wasser, Zürich
- Bar 63, Zürich
- Barfly’z Cocktailbar, Zürich
- Baur’s Brasserie & Bar, Zürich
- Canvas Bar, The Dolder Grand, Zürich
- Carlton Bar, Zürich
- Cinchona Bar, Zürich
- Cranberry Bar, Zürich
- Dr. Zhivago Bar, Zürich
- Clouds Bar, Zürich
- Eden Bar, Zürich
- Felix Cocktails, Spirits & more, Zürich
- George Bar & Grill, Zürich
- Igniv Bar, Zürich
- Jules Verne Panorama Bar, Zürich
- Kronenhalle Bar, Zürich
- La Catedral, Zürich
- Late Bloomers, Zürich
- Lenox Bar, Zürich Marriott Hotel, Zürich
- Marea Cocktailbar, Zürich
- Old Crow Bar, Zürich
- Raygrodski Cocktailbar, Zürich
- The Livingroom & Bar, The Home Hotel, Zürich
- Barchetta Bar, Hotel Storchen, Zürich
- Studio Restaurant Bar & Club, Zürich
- Tales Bar, Zürich
- Tipsy Tiger & Dry Club, Zürich
- Widder Bar, Zürich
- Qn-Bar, Effretikon
- My Senses, Dübendorf
Neu auch online swissbarguide.ch
Die besten Bars der Schweiz gibt es jetzt auch auf swissbarguide.ch zu entdecken. Interaktive Karten, Filter nach Bartyp und eine Favoriten-Liste helfen dir, deine Lieblingsbar zu finden. Die Online-Version ergänzt das handliche Booklet und bietet dir alle Informationen bequem auch digital.
Beste Bars in Basel & Aargau
- Amber Bar, Basel
- Bar Rouge, Basel
- Bar Les Trois Rois, Basel
- Campari Bar, Basel
- Herz Bar, Basel
- Imi Bar, Volkshaus Basel, Basel
- Soho Basel, Basel
- Werk 8, Basel
- Jojo Bar, Aarau
- Platzhirsch, Aarau
- Hirschli Bar Restaurant Sushi, Baden
Beste Bars in Bern & Solothurn
- Bellevue Bar, Hotel Bellevue Palace, Bern
- Department 66, Bern
- Die Taube – Bar & So, Bern
- Kornhauskeller Restaurant & Bar, Bern
- Kurt & Kurt, Bern
- L’Heure Bleue Bar, Biel
- Twentys Cocktailbar, Biel
- Cocktailbar zum Türk, Solothurn
- Nest, Solothurn
- Solheure Bar Restaurant Lounge, Solothurn
- Atelier Classic Bar, Thun
- Galerie Boutique Bar, Thun
- The Seven Spirits Bar, Grindelwald
Beste Bars in der Zentralschweiz
- The Bar & Living Room, The Chedi Andermatt, Andermatt
- Schwyzerhof Bar, Küssnacht am Rigi
- Capitol Bar, Luzern
- American Bar, Hotel Château Gütsch, Luzern
- Das weisse Schaf, Luzern
- Hemingway Rum Lounge, Art Deco Hotel Montana, Luzern
- Schweizerhof Bar, Hotel Schweizerhof, Luzern
- Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Luzern
- Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Hotels + Resort, Obbürgen
- Penthouse — 360° Roof Top Bar, Hotel Astoria, Luzern
- Hidén Harlekin Jass Kissa Club, Zug
- Suite Rooftop Lounge & Bar, Luzern
- Fischerstube, Zug
Beste Bars in der Ostschweiz und Graubünden
- Güterschuppen Arosa, Arosa
- Botanicum Bar, Huus Quell, Gonten
- BBC Butterbarcafe, Gossau
- Kronenhof Bar, Grand Hotel Kronenhof, Pontresina
- Botanic Bar, Frauenfeld
- August Bar, St. Gallen
- Einstein Bar, St. Gallen
- Maverick’s Cocktail Bar, St. Gallen
- Soho, St. Gallen
- Südbar, St. Gallen
- Anton’s Bar, St. Moritz
- Devil’s Place, Hotel Waldhaus am See, St. Moritz
- N/5 – The Bar, St. Moritz
Beste Bars in der Westschweiz und im Wallis
- À l’Ancienne, Genf
- L’Apothicaire Cocktail Club, Genf
- Bambou Speakeasy, Genf
- Black Sheep Rive, Genf
- Mo Bar, Genf
- Le Verre à Monique, Genf
- Silverback Geneva, Genève
- Jo Bar de Quartier, Fribourg
- Le Bistro du Bourg, Fribourg
- Lausanne Cocktail Club, Lausanne
- Le Vestibule, Lausanne
- Funky Claude’s Bar, Montreux
- Alex Lounge Bar, Hotel Alex, Zermatt
- Unique Hotel Post, Zermatt
- Moonshiners, Neuchâtel
Beste Bars im Tessin
- Delta Beach Lounge Ascona, Ascona
- Bar Battello, Ascona
- Eden Bar, Hotel Eden Roc, Ascona
- Bar Havana Deck, Suitenhotel Parco Paradiso, Lugano
- Flamel Mixology Bar, Lugano