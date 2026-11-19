Neu auch online swissbarguide.ch

Die besten Bars der Schweiz gibt es jetzt auch auf swissbarguide.ch zu entdecken. Interaktive Karten, Filter nach Bartyp und eine Favoriten-Liste helfen dir, deine Lieblingsbar zu finden. Die Online-Version ergänzt das handliche Booklet und bietet dir alle Informationen bequem auch digital.