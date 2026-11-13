Den Auftakt bildet ein Single Cask Rum aus der Darsa Distillery in Guatemala. Der Rum wurde am 1. August 2018 aus Melasse im Column-Still-Verfahren destilliert und reifte in einem einmalig belegten Bourbonfass aus amerikanischer Eiche. Mit 52,8 Vol.-% zeigt sich die Abfüllung kräftig und facettenreich.
Tropische Süsse, Muscovado-Zucker und feine Eichenwürze treffen auf florale Noten und Vanille, mit einem angenehm fruchtigen, lang anhaltenden Abgang.
Seven Seals Innovation AG, Stans
7sealsinnovation.com