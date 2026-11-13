Mit der Rumundo Single Cask Edition möchte Rumundo die individuellen Charaktere kleiner Destillerien aus verschiedenen Regionen der Welt sichtbar machen.

Den Auftakt bildet ein Single Cask Rum aus der Darsa Distillery in Guatemala. Der Rum wurde am 1. August 2018 aus Melasse im Column-Still-Verfahren destilliert und reifte in einem einmalig belegten Bourbonfass aus amerikanischer Eiche. Mit 52,8 Vol.-% zeigt sich die Abfüllung kräftig und facettenreich.

Tropische Süsse, Muscovado-Zucker und feine Eichenwürze treffen auf florale Noten und Vanille, mit einem angenehm fruchtigen, lang anhaltenden Abgang.

Seven Seals Innovation AG, Stans

7sealsinnovation.com

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