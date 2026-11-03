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Mixt du coole alkoholfreie Cocktails?

Wir suchen die besten alkoholfreien Cocktails in den Kategorien «Fancy Drink» und «Sparkling Cocktail» 2027. Sende jetzt deine Rezepte ein und gewinne attraktive Preise.

Alkoholfreie Cocktails gehören heute auf jede Barkarte. Barkeeper und Gastronomen haben erkannt, dass Gäste, die gar nie Alkohol konsumieren oder gerade keinen Alkohol trinken möchten, dennoch eine attraktive Alternative wünschen, die sowohl geschmacklich als auch ästhetisch überzeugt. Genauso möchten diese Gäste die besondere Atmosphäre in einer Bar und das Handwerk des Barkeepers erleben und geniessen können.

Wer jedoch überzeugende Cocktails ohne Alkohol kreieren will, muss gelegentlich auch Mut beweisen und «out of the Box» denken können. Dass dies auch passiert, zeigten die Rezepte der Finalisten anlässlich der letzten Schweizer Nullpromille Trophy.

Mixt du den besten alkoholfreien Cocktail 2027?

Auch bei der 16. Austragung der Schweizer Nullpromille Trophy kommen zwei Kategorien zur Austragung. Teilnahmeberichtigt sind alle Barkeeper (m/w), die Vollzeit oder Teilzeit in der Schweiz hinter der Theke arbeiten. Alle Teilnehmenden dürfen pro Kategorie ein Rezept einsenden. Es kann auch nur in einer Kategorie teilgenommen werden. Anmeldeschluss: 30. November 2026.

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Rezeptvorgaben Kategorie «Fancy Cocktail»

  • Max. 5 Zutaten
  • Maximale Füllmenge 27 cl
  • Mind. 2 Produkte müssen von einem Partner der Competition sein.
  • Zutaten müssen in der Schweiz (Fachhandel) erhältlich sein.

Rezeptvorgaben Kategorie «Sparkling Cocktail»

  • Max. 5 Zutaten
  • Maximale Füllmenge 15 cl
  • Mindestens 1/3 der Füllmenge muss Rimuss Bianco Dry, Rimuss Rosato Dry oder Rimuss Champion Moscato sein.
  • Zutaten müssen in der Schweiz (Fachhandel) erhältlich sein.
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Ablauf

Alle zugestellten Rezepte werden in einer ersten Phase von der Jury gesichtet und bewertet. Die sechs Teilnehmenden in jeder Kategorie, welche die besten Rezepte eingeschickt haben, werden zum grossen Schweizer Finale eingeladen. Dort wirst du deinen Cocktail vor einer Fachjury präsentieren.

Öffentliches Finale am 18. Januar 2027

Das Finale der 16. Schweizer Nullpromille Trophy findet am Montag, 18. Januar 2027 ab 13.00 Uhr im Clouds, Zürich statt und ist auch für Publikum öffentlich zugänglich (kostenlos). Interessierte Personen sind herzlich eingeladen, die Finalistinnen und Finalisten vor Ort tatkräftig zu unterstützen.

Programm

12.45 Uhr: Türöffnung für Publikum
13.00 Uhr: Start der Competition
ca. 16.00 Uhr: Rangverkündigung

Siegerpreise

Als Siegerpreise der 16. Schweizer Nullpromille Trophy in den Kategorien «Fancy Drink» und «Sparkling Cocktail» winken je ein attraktives Erholungsweekend für zwei Personen im Hotel Grace La Margna in St. Moritz im Wert von CHF 1’250 sowie ein Portrait im Schweizer Fachmagazin BAR NEWS im Wert von CHF 2’750.

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Tolle Unterstützung

Ein herzliches Dankeschön geht an die Partner, welche die 16. Schweizer Nullpromille Trophy unterstützen. Die Schweizer Nullpromille Trophy ist heute – sowohl für Barkeeper und die Industrie – der bedeutendste Wettbewerb für alkoholfreie Cocktails in der Schweiz.

Partner 2027

Dry January® ist offizieller Kooperationspartner der Nullpromille-Trophy 2026/27

Die Nullpromille Trophy prämiert seit 2011 den besten alkoholfreien Cocktail der Schweiz, Dry January® fördert seit 2021 einen bewussten Umgang mit Alkohol. Gemeinsam machen wir alkoholfreie Alternativen und Bars mit passendem Angebot sichtbarer hinaus.

Competition-Partner

MarkeProdukteProduzent / Importeur
Biotta SPRIZZ & Biotta Säfte Biotta SPRIZZ & Biotta SäfteBiotta AG
Captain Morgan 0.0alkoholfreier RumDiageo Suisse
Fluèrealle Produkte der MarkeDettling & Marmot
G' Nuinealkoholfreier GinLateltin
Jsotta Senzaalkoholfreier VermouthLateltin
Lillet 0%Lillet 0%Pernod Ricard
Mikks Drinksalle Produkte der MarkeDiwisa
Moninalle Sirups und Pürées der MarkeLateltin
Morand Sirupsalle Sirups der MarkeMorand
Ocean Sprayalle Produkte der MarkeSchlör
Ramazzotti Arancia 0.0alle Produkte der MarkePernod Ricard
RimussRimuss Champion, Bianco Dry, Rosato DryRimuss & Strada Wein
Seedlipalle Produkte der MarkeDiageo Suisse
Tanqueray 0.0alkoholfreier GinDiageo Suisse
Thomas Henryalle Produkte der MarkeDiwisa

Jetzt mitmachen

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Your recipe category «Fancy Drink»

Recipe
Quantity (cl)
Ingredient and Brand
 

Specifications: Max. Filling quantity 27 cl, Max. 5 ingredients, Min. 2 products from a partner of the competition. All ingredients must be available in the Swiss specialized trade.

Your recipe category «Sparkling Cocktail»

Recipe
Quantity (cl)
Ingredient and Brand
 

Specifications: Max. Filling quantity 15 cl, Max. 5 ingredients, Min. 1/3 of the filling quantity must be Rimuss Bianco Dry, Rimuss Rosato Dry or Rimuss Champion Moscato. All ingredients must be available in the Swiss specialized trade.

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