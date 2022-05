Ausgezeichnete Biere

Swiss Beer Award 2022

Am 28. April fand die Prämierungsveranstaltung des Swiss Beer Award 2022 in Baden statt. Dabei handelt es sich um die ambitionierteste und härteste Prämierung von Bieren verschiedenster Stile, die von Brauereien in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gebraut werden.