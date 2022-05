Beste Bars und Barkeeper der Schweiz gesucht!

Mit den SWISS BAR AWARDS werden jährlich die besten Barkeeper (m/w) und die angesagtesten Bars ausgezeichnet. In diesem Jahr feiern die SWISS BAR AWARDS das 20-jährige Jubiläum. Interessierte Lokale und Barkeeper können sich bis am 31. Mai 2022 auf www.swissbarawards.ch bewerben oder eine Nomination abgeben.

Mit den SWISS BAR AWARDS werden jährlich besondere Leistungen in der Schweizer Barszene ausgezeichnet. Die Verleihung zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Schweizer Gastroszene. Die Awards werden in folgenden Kategorien vergeben:

Barkeeper of the year:

Die Königsdisziplin; Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.

Best Barkeeper Talent:

Der Award für das grösste Nachwuchstalent.

Best Newcomer Bar:

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2021 oder später.

Best Longseller Bar:

Seit über 10 Jahren ein Place to be.

Best Bar Menue:

Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form.

Best Hotel Bar:

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels.

Best Bar Team:

Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen.

Im Jubiläumsjahr wird zudem ein Lifetime-Award verliehen. Für diesen Award nominiert eine Spezialjury eine Person, die für ihr Engagement in und für die Schweizer Barszene ausgezeichnet wird.

Die SWISS BAR AWARDS werden vom Schweizer Fachmagazin BAR NEWS durchgeführt.

Mehrstufiges Bewerbungsverfahren

Bars und Barkeeper erhalten die Gelegenheit, sich der breiten Schweizer Bar- und Gastroszene zu präsentieren und ihre Leistungen unter Beweis zu stellen.

Im Anschluss an die Bewerbungsphase werden die Nominationen von einer Jury beurteilt. Danach absolvieren die Betriebe und Barkeeper ein mehrstufiges Verfahren bis hin zur Award Night im Herbst 2022.

Der Fortschritt wird mit Long- und Shortlists laufend kommuniziert.

Die Jubiläums-Award-Night, mit der Verleihung der SWISS BAR AWARDS 2022 findet am 23. Oktober 2022 im Trafo Baden statt.

Anmeldung und Reglement: www.swissbarawards.ch

Hat Dir dieser Artikel gefallen?

Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0 Du hast bereits abgestimmt!

Diesen Artikel teilen: