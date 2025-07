Die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2025 steht fest

Bis Ende Mai konnten sich Bars und Barkeeper für die SWISS BAR AWARDS 2025 bewerben. Zahlreiche Barfachleute und Barbetriebe haben die Chance genutzt und ihre Unterlagen eingereicht. In der Zwischenzeit hat die Jury getagt und aus der Vielzahl an Bewerbungen die Longlist erstellt.

Die zehn Barkeeper in der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.

Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 5. September 2025 die Shortlist mit den drei Besten jeder Kategorie veröffentlicht wird. Die folgenden Barkeeperinnen und Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2025 geschafft:

Barkeeper of the year

Antonio Miñarro

Einstein Bar, St. Gallen

Barreira Dionisio

Davos Klosters Bergbahnen AG, Hotel Waldhuus

Benjamin Kyburger

Fritz Bar, Luzern

Christopher Kasuch

Le Bar 1903, Hotel Schweizerhof, Flims

Edi Selimi

Onyx, Park Hyatt, Zürich

Elia Salemme

Moonshiners, Neuchâtel

Lukas Lindt

Basso Bar, Basel

Michael Müller

Hotel Château Gütsch, Luzern

Patrick Ralf Ade

Widder Bar, Zürich

Sayedur Rahman Khan

The Living Room & Bar Home Hotel, Zürich

Best Barkeeper Talent

Marc Pfister

Bar Rouge, Basel

Melina Reusser

Atelier Classic Bar, Thun

Miguel Sanchez Fernandez

Hanky Panky, Luzern

Noah Bächi

Tipsy Tiger / Dry Club, Zürich

Pascal Maslic

Twenty’s Cocktail Bar, Biel

Best Newcomer Bar

August Bar

St. Gallen

Bar Limón

Rotkreuz

Nest

Solothurn

Ora Bar

Zürich

The Living Room & Bar, The Home Hotel

Zürich

Best Longseller Bar

Atelier Classic Bar

Thun

Funky Claude’s Bar

Montreux

George Bar & Grill

Zürich

Kronenhalle Bar

Zürich

Onyx

Park Hyatt, Zürich

Torre

Baden

Werk8

Basel

Zanzibar Cafe & Lounge

Wohlen

Best Bar Menue

Einstein Bar

St. Gallen

Entre Nous

Genève

Galerie Boutique Bar

Thun

Hirschli

Baden

La Catedral

Zürich

Lakeview Bar and Cigar Lounge

Bürgenstock

L’Annexe Bar

Vevey

Moonshiners

Neuchâtel

Tipsy Tiger

Zürich

Widder Bar

Zürich

Best Hotel Bar

American Bar

Hotel Château Gütsch, Luzern

Baur’s Bar

Zürich

Funky Claude’s Bar

Montreux

The Palace Bar

Kempinski Palace, Engelberg

Lenox Bar

Hotel Marriott, Zürich

Igniv Zürich

Marktgasse Hotel, Zürich

N/5 The Bar

Grace La Margna, St. Moritz

Nomad Bar

Basel

The Living Room & Bar

The Home Hotel, Zürich

The Seven Spirits Bar

Bergwelt, Grindelwald

Best Bar Team

Entre Nous

Genève

Holy Monkey

Lausanne

Hotel Grischa

Davos Platz

Lenox Bar

Zürich

Marea Cocktailbar

Zürich

N/5 The Bar

Grace La Margna, St. Moritz

Twenty’s Cocktail Bar

Biel

Werk8

Basel

So geht es weiter

25. August: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent

5. September: Veröffentlichung der Shortlist

5. September bis 5. Oktober: Online Voting

Sonntag, 26. Oktober: Grosse Award Night im Trafo Baden

Diesen Artikel teilen: