Nikka Whisky und Hampden Estate Rum neu bei Dettling & Marmot

LMDW Distribution (La Maison du Whisky), offizieller Importeur von Nikka Whisky für die EMEA-Region, und La Maison & Velier, Eigentümer von Hampden Estate, geben bekannt, dass seit 1. Juli 2025 die Dettling & Marmot AG zum neuen exklusiven Vertriebspartner von Nikka Whisky und Hampden Estate in der Schweiz bestimmt wurde.

Bisheriger Vertriebspartner war die Paul Ullrich AG in Münchenstein.

In den vergangenen Jahren hat Ullrich AG die Präsenz von Nikka Whisky und Hampden Estate in der Schweiz begleitet und zur Verbreitung der Marken beigetragen. Der Wechsel erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung mit dem Ziel, das Vertriebsnetz zu stärken und das Wachstum beider Marken weiter zu beschleunigen – zu einem bedeutenden Zeitpunkt ihrer Entwicklung.

Nach dem 90-jährigen Jubiläum von Nikka im Jahr 2024 steht 2025 im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums von Nikka From the Barrel, einer Ikone des japanischen Blended Whiskys. Seit 2007 steuert LMDW Distribution die Entwicklung der Marke Nikka in Europa über ein Netzwerk von 40 spezialisierten Vertriebspartnern. La Maison & Velier verantwortet den europaweiten Vertrieb des jamaikanischen Rums Hampden Estate, bekannt für sein unverwechselbares Aroma und traditionelle Handwerkskunst.

Mit fundierten Marktkenntnissen und hoher Branchenkompetenz ist Dettling & Marmot ideal aufgestellt, um die erfolgreiche Arbeit fortzuführen und neue Impulse für beide Charaktermarken zu setzen.

Dettling & Marmot AG, Dietlikon

dettling-marmot.ch

