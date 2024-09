Die Shortlist steht

Das sind die Finalistinnen und Finalisten der Swiss Bar Awards 2024

Insgesamt 21 Finalistinnen und Finalisten haben sich in sieben Kategorien für das Finale der Swiss Bar Awards qualifiziert. Am 22. Oktober 2024 kämpfen die Bars und Bartender an der Award Night in Baden um die begehrten Auszeichnungen der Schweizer Barszene.