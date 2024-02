Beim Dolder Grand ist die Canvas Bar der Meeting Point schlechthin. Egal ob das für die Gäste aus der Nachbarschaft oder für die Hotelgäste ist. Die Bar ist das Herzstück, wo man sich vor dem Essen zum Apéro trifft, oder man geniesst einfach die schöne Stimmung und lässt den Abend in einem wunderbaren Ambiente ausklingen. Aber auch tagsüber bietet die Canvas Bar ein Place to be, sei es um sich zu entspannen oder sich zu unterhalten. Manche Gäste nutzen die ruhige Umgebung zum Arbeiten oder für ein Meeting mit Kunden.

«Vor einiger Zeit wurde die Bar aus dem Untergeschoss hierher verlegt. Weil die Lobby/Bar das Herzstück des Hotels ist, wollten wir einen Ort schaffen, wo die Gäste sich wohlfühlen, und wo sie den ganzen Tag über einen perfekten Service vom Barteam bekommen. Wir werden in diesem Jahr die Bar nochmals etwas umbauen und noch etwas «lifestyliger» gestalten. Wir rechnen damit, dass im Mai der Umbau abgeschlossen sein sollte». Dies sagt Joachim Schweier, Communications Manager im Dolder Grand. Das Dolder Grand wurde im letzten Jahr bereits zum zweiten Mal zum GaultMillau Hotel des Jahres gekürt und dies bedeutet dem Hotel sehr viel. So sagt Joachim Schweier: «Es ist eine enorm wichtige Auszeichnung und zeigt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir schon zum zweiten Mal ausgezeichnet wurden, zeigt, dass wir auch die richtigen Konzepte realisieren».

«Wir sind sehr, sehr stolz». Joachim Schweier

Von Bar News dem führenden Fachmagazin in der Schweiz wurde die Canvas Bar im letzten Oktober als die Beste Hotelbar der Schweiz ausgezeichnet. Was bedeutet das? «Auch diese Auszeichnung ehrt und zeigt uns, dass wir genau das bieten, was unsere Gäste wünschen, dass wir zeitgemässe Cocktails oder Konzepte auch umsetzen und dass wir ein Team haben, das sehr gut eingespielt ist und unseren Gästen einen optimalen Service bieten kann».

Genuss im kunstvollen Ambiente

Die Gäste geniessen die lebhafte Atmosphäre der Hotel Bar und Lounge unter hohen Decken, ausgefallenen Kunstobjekten und elegantem historischen Design. Das Dolder Grand beherbergt eine der grössten Kunstsammlungen in der privaten Hotellerie und die Gäste schätzen dieses aussergewöhnliche Ambiente. Dem Barteam war es überlassen, wie es diese Kunst in den Fokus von Cocktails umsetzen möchte. So sind die verschiedenen Drinks wie zum Beispiel G-fun, der Traveller oder der Summer Cocktail entstanden. «Jeder würde natürlich einen Dali anders im Glas interpretieren, wie auch jeder ein Bild anders sieht. Aber schlussendlich ist das dann auch wieder Kunst und das passt ja dann wieder sehr schön zusammen», meint Joachim Schweier.

Die Bar mit Groove

Die Life Auftritte diverser Künstler im Dolder Grand sind seit Jahren fester Bestandteil der Zürcher Musikszene. Daneben tragen Piano Musik und DJ-Auftritte zum musikalischen Unterhaltungsprogramm bei.

