Ausgezeichnetes Bar Menue

Die beste Barkarte kommt aus dem «jojo» in Aarau. Sie wartet nicht nur mit speziellen Drinks auf. Aufgrund ihrer attraktiven Aufmachung ist sie schon ein Sammlerstück. Die Barkarte gewann bei den SWISS BAR AWARDS im letzten Oktober den Award: Best Bar Menue 2023.

Im Bild: Céline Wassmer, Peter Locher

In der Metzgergasse 4, mitten in der verwinkelten Altstadt von Aarau, befindet sich das «jojo». In dieser Bar, die es seit 2007 gibt, fühlt man sich beim Betreten des schlauchartigen Raums sofort wohl. An den dunkel tapezierten Wänden hängen alte Vinyl-Platten. Die Gäste versinken mit ihren Drinks in Sitznischen, die mit ihren gepolsterten Wänden eine gemütliche Stimmung verbreiten. Das «jojo» ist mit seinem tollen Aussengarten und seinen DJs eine Mischung aus Bar und Club.

«Bar und Grafik fanden sich»

Auf den Tischen liegt auch die Bar-Menue-Karte. Sie sticht sofort ins Auge. Man kann sie aufklappen wie einen Fächer. Die Texte sind auf mattem PVC-Material gedruckt. Es sieht aus wie Kreideschrift auf einer Wandtafel. Die einzelnen Seiten werden mit einer Buchschraube zusammengehalten. «Wir wollten ein Material, das etwas aushält und dennoch cool aussieht», sagt Céline Wassmer. Die Barkeeperin hat einen Bachelor in Grafikdesign. Weil eine neue Karte mit einer besseren Übersicht der Drinks gestaltet werden sollte, nahm sie sich der Sache an. «So konnte ich mit der Bar und dem Grafikdesign gleich zwei Dinge verbinden, die mir nahe sind», sagt die 26-Jährige.

Barkarte wie ein Comic

Auf der Vorderseite der Bar-Menue-Karte sind die Namen der einzelnen Drinks aufgeführt. Richtig spannend wird es auf der Rückseite: Dort gibt es mehrere Themenkapitel in illustrierter Form. Im ersten Teil werden Barutensilien abgebildet: Darunter Dinge wie Barlöffel, Messbecher, Finestrainer und Zestenreisser. «Wir wollen den Herstellungs-prozess der einzelnen Spirituosen zeigen», erklärt Céline Wassmer die Besonderheit dieser Bar-Menue-Karte. So hat sie in einem weiteren Teil grafisch illustriert, wie z. B. Gin, Wodka und Whisky hergestellt werden. Beim Gin beispielsweise gibt es gezeichnete Wacholder, Getreide und Botanicals. Auch Vorgänge, wie die Mazeration, die Destillation und das Abfüllen in Glas sind grafisch schön festgehalten. In der Bar-Menue-Karte finden sich auch Illustrationen, die die Bar zeigen. Mit feinen Strichen sind etwa die Sitznischen festgehalten. Auf der Seite «Ice Ice Baby» sind gezeichnete Eiswürfel zu sehen. Es wird zudem beschrieben, welche Aufgabe Eiswürfel in Drinks haben.

Auf der Seite «Hot hot hot» wird dem Geheimnis des hauseigenen Shots auf den Grund gegangen. Unter «Softdrinks» findet der Gast Drinks wie Cranberry-Saft oder Sanbitter. Zu den beliebtesten Drinks gehören auch Eigenkreationen der Bar. So etwa der «Dizzy Grape», der «Ginger Fizz» oder der «44 Shades of Christoph» (siehe unten). Zum Format dieser Karte, die im Mai 2023 fertig wurde, liess sich das jojo-Team von der Barkarte der Berliner Bar «Ferry’s» inspirieren, die Peter Locher vor ca. 20 Jahren übernehmen wollte. «Offenbar hat ihm die Bar so gut gefallen, dass er die Karte als Andenken mit-genommen hat», weiss Céline.

Karte als Sammlerstück

Für Céline Wassmer ist eine Barkarte eine Visitenkarte. Ein Brand, der auch etwas über den Spirit der Bar aussagt. Neu gibt es die Karte auch online. QR-Code mit dem Handy scannen und das Angebot erkunden. Es gebe viele schöne Rückmeldungen auf die Karte. Sie ist sogar schon als Sammlerstück begehrt. «Es wurden bereits etliche Bar-Karten mitgenommen», weiss Céline. «Dies ist einerseits ärgerlich, andererseits aber auch ein Kompliment.»

«Jo-Jo-Effekt»

Das jojo-Bar-Team habe sich, so Céline Wassmer, riesig gefreut über den Preis «Best Bar Menue» an den diesjährigen Swiss Bar Awards: «Ich finde es cool, dass sich in dieser Kategorie auch eine kleine Bar aus Aarau gegen Grosse durchsetzen kann.» jojo: Der Name hält, was er verspricht. Céline Wassmer sagt: «Einmal hier gewesen, kommen viele Gäste gerne wieder zurück.»

«Ich finde es cool, dass sich in dieser Kategorie auch eine kleine Bar aus Aarau gegen Grosse durchsetzen kann.» Céline Wassmer, jojo Bar Aarau

Anna Schindelholz, Christoph Frey, Céline Wassmer, Sascha Vogel, Jessika Neto, Michele Sanso

