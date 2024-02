Der mediterrane Gin aus Spanien

Gin Mare

Der Gin aus dem Mittelmeerraum – hergestellt mit Botanicals, die in der mediterranen Region eine zentrale Rolle spielen (Thymian, Rosmarin, Basilikum) – stammt aus einer ehemaligen Kapelle aus dem 18. Jahrhundert, erbaut in einem alten Fischerdorf in der Nähe von Barcelona.