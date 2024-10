Alessandro Cogoni ist ist Barkeeper of the year 2024

Am 22. Oktober wurden an der Award Night der 22. SWISS BAR AWARDS die besten Barkeeper und Bars der Schweiz gekürt. Die insgesamt sieben Awards wurden in festlichem Ambiente vor beinahe 300 geladenen Gästen verliehen.

Die diesjährigen Swiss Bar Awards starteten Anfang Mai mit der Ausschreibung. Die Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Schweizer Barszene, sichtete und bewertete ab Anfang Juni die eingegangenen Bewerbungen und besuchte die nominierten Betriebe der Shortlist.

In den Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent (Jahrgänge 2001–2005) mussten die Barkeeper im August ihr Wissen, sowie ihre kreativen und fachlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für die Teilnehmenden der Königsdisziplin Barkeeper of the year stand nun an der Award Night die letzte Prüfung auf dem Programm – die Präsentation von zwei Cocktail-Eigenkreation (je ein Shortdrink und ein Longdrink) vor den beinahe 300 geladenen Gästen und einer hochkarätigen Fachjury.

Mit einer überzeugenden Leistung in der Qualifikation am 26. August hatte Alessandro Cogoni bereits sein Können unter Beweis gestellt. Im grossen Finale an der Award Night setzte der 34-jährige Barkeeper der Jo. Bar de quartier in Fribourg noch einen drauf und eroberte mit seinen persönlichen Cocktailkreationen «Querencia» und «East 8th Street» die Gaumen und Herzen der Jury. Damit trägt er für ein Jahr den Titel Barkeeper of the year 2024.

Barkeeper of the year ist Alessandro Cogoni vom Jo. Bar de quartier, Fribourg.

Weitere Bar Awards gehen nach Zug, Zürich, Basel und in die Zentralschweiz

Mit Anthony Christen gewann ein Nachwuchstalent aus Zug den Titel Best Barkeeper Talent 2024. Der 20-jährige Barkeeper aus Baar arbeitet in der Dr. Zhivago Bar in Zürich und setzte sich in der Qualifikation am 26. August mit einer beeindruckenden Leistung gegen seine Konkurrenten durch.

Best Barkeeper Talent Anthony Christen von der Dr. Zhivago Bar in Zürich

Der Award Best Newcomer Bar 2024 geht ebenfalls in den Kanton Zug. Die Auszeichnung für die beste Neu- oder Wiedereröffnung geht an das Hidén Harlekin Jazz Kissa. Eröffnet im Januar 2023, haben es Barchef Pascal Schönenberger und sein Team geschafft, sich innerhalb kurzer Zeit sowohl in der Jazz- als auch in der Barszene im Kanton Zug und über die Kantonsgrenzen hinaus einen Namen zu machen.

Das Hidén Harlekin Jazz Kissa aus Zug gewinnt den Award Best Newcomer Bar. V.l.: Brian Manguru, Kevin Taro Bicker, Madu Van Doren, Pascal Schönenberger, Felix Bicker.

Die Hinz & Kunz Bar in Basel wurde mit dem Award Best Longseller Bar 2024 ausgezeichnet. Mit viel Herzblut, Energie und Leidenschaft und einer Auswahl von fast 1’000 Flaschen im Regal ist die Hinz & Kunz Bar seit über 10 Jahren ein Place-to-be in Basel. Die langjährigen Mitarbeitenden von Barchefin Milena Kunz sorgen mit Qualität, Kontinuität und perfekter Gastfreundschaft für ein tolles Erlebnis in ihrer Bar.

Der Award Best Longseller Bar geht an die Hinz & Kunz Bar in Basel.

Der Award für die beste Barkarte 2024 geht an die Igniv Bar in Zürich. Die Barkarte wurde in Zusammenarbeit mit dem Küchenteam kuratiert. Die Igniv Bar kreiert hochwertige Cocktails und bringt den Gästen die Welt des Fine Drinking ebenso wie die des Fine Dining näher. Die Kombination aus sorgfältiger Zutatenwahl, ausgezeichnetem Service und einer grossen Auswahl an Getränken macht die Bar einzigartig. Zusammen mit der einfach zu bedienenden und optisch ansprechenden Barkarte reichte es für den Titel in der Kategorie Best Bar Menue.

Der Award Best Bar Menue geht an die Igniv Bar mit Sarah Madritsch, nach Zürich.

Die Lakeview Bar & Cigar Lounge im Bürgenstock Resort in Obbürgen ist die beste Hotelbar 2024. Die Bar & Cigar Lounge gilt als das Herzstück des Bürgenstock Resorts mit Blick auf den Vierwaldstättersee. Ob Signature-Cocktails aus hausgemachten Produkten, klassische Cocktails oder der Genuss einer Zigarre in einer der grössten Hotel-Lounges der Schweiz – die Bar des 5-Sterne-Hotels in Nidwalden lässt keine Wünsche offen und bietet eine umfangreiche und abwechslungsreiche Getränke- und Speisekarte.

Die Lakeview Bar & Cigar Lounge im Bürgenstock Resort in Obbürgen holt den Titel in der Kategorie Best Hotel Bar. V.l.: Frederic Behm, Raphael Aramayo Vargas, Maria Romeou, Marie Gerber.

Die Auszeichnung Best Bar Team 2024 ging an das Team der Louis Bar im Art Deco Hotel Montana in Luzern. Jeder Einzelne versteht sich als Gastgeber und lebt dies den Gästen vor. Das Barteam rund um Bar Manager Levent Yilmaz strahlt eine wissbegierige, multikulturelle Gruppe aus, die Eigenmotivation und Innovation in den Vordergrund stellt und Spass an der Arbeit hat. Das rund 7-köpfige Barteam hat in Luzern einen Ort geschaffen, an dem Gastfreundschaft an oberster Stelle steht und dies täglich von jedem einzelnen Teammitglied gelebt wird.

Die Louis Bar im Art Deco Hotel Montana in Luzern gewinnt den Best Bar Team Award.

Übersicht Gewinner SWISS BAR AWARDS 2024

Barkeeper of the year 2024

Alessandro Cogoni, Jo. Bar de quartier, Fribourg

Best Barkeeper Talent 2024

Anthony Christen, Dr. Zhivago, Zürich

Best Newcomer Bar 2024

Hidén Harlekin, Zug

Best Longseller Bar 2024

Hinz & Kunz Bar, Basel

Best Bar Menue 2024

Igniv Bar, Marktgasse Hotel, Zürich

Best Hotel Bar 2024

Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Resort, Obbürgen

Best Bar Team 2024

Louis Bar, Art Deco Hotel Montana, Luzern

SWISS BAR AWARDS:

Die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene Seit 2003 verleiht das Fachmagazin BAR NEWS die wichtigsten Auszeichnungen der Schweizer Barszene: die SWISS BAR AWARDS. Dieses Jahr werden bereits zum 22. Mal talentierte Barkeeper sowie angesagte Bars mit Awards ausgezeichnet. Der Weg zur Auszeichnung beginnt jeweils im Frühling mit der Ausschreibung und findet den Höhepunkt im Herbst, wenn an der Award Night die Awards im feierlichen Rahmen verliehen werden. Weitere Infos: www.swissbarawards.ch

