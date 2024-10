10 Fragen an Ramon Landolt

Die Liebe zum Genuss und die Faszination für die Vielfalt der Aromen sind meine Passion. Ich reiste nach New York, um das Barfachhandwerk zu erlernen. Nach meiner Rückkehr wurde ich ins Team im Barfly’z Zürich aufgenommen, einer gemütlichen After-Work-Bar mit einer breiten Cocktailauswahl. Nebenbei strebe ich die Weiterbildung für das Wirtepatent an.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Keine speziellen Präferenzen; jeder Gast ist gleich wertvoll. Ich behandle alle mit der gleichen Aufmerksamkeit und Leidenschaft.

2. Das erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Das Team und die Stammgäste begrüssen, mich über die anstehenden Reservierungen informieren und alles vorbereiten.

3. Was liebst du an deinem Job?

Es erfüllt mich, die Freude und Zufriedenheit der Gäste zu sehen und ihnen besondere Momente zu ermöglichen.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Gäste, die unsere Arbeit als selbstverständlich sehen und kaum Respekt zeigen.

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Alkoholfreie Cocktails werden weiterhin in der Nachfrage stehen, Nachhaltigkeit wird weiter an Gewicht gewinnen und Erlebnisgastronomie sowie Hybridkonzepte werden in Zukunft sehr gefragt sein.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

Mein erster Arbeitstag, an dem wir überrannt wurden und wir am Schluss alle gemeinsam auf den wohlverdienten Feierabend anstiessen.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

… eine Welt, in der die Menschen wieder miteinander reden würden, und wo es weniger um Status und Oberflächlichkeit geht.

8. Welches war die aussergewöhnlichste Bar, die du je besucht hast?

Die 107 Sky Lounge in Las Vegas. Ein unvergessliches Erlebnis: Hochstehende klassische Cocktails, kreative Signature-Drinks, kombiniert mit einem 360-Grad-Blick.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Ein Glas von meinem Lieblings-Whisky, Lagavoulin, 16J, mit 3 Tropfen Wasser.

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Ich bin kreativ, aufmerksam und ambitioniert.

Ramon’s Mix-Tipp Cranberry Sbagliato 3 cl Campari 3 cl Martini Ambrato (white Vermouth) Top mit Cranberry-Zitronenthymian-Soda Verwendetes Barwerkzeug: mixing glass, bar spoon, julep strainer

Glasart: Tumbler

Zubereitung: Stir & strain. Cranberry-Zitronenthymian-Soda: Zucker, Wasser, Zitronenthymian-Zweige, Ocean Spray Cranberrysaft.

Garnitur: Zitronenthymian und Zitronen-Zeste

Warum der Name zu diesem Drink: Ein überraschender Twist des klassischen Negroni Sbagliato, zubereitet mit Ocean Spray Cranberrysaft in Form eines prickelnden Sodas.

Diesen Artikel teilen: