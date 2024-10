Das Besitzerpaar Anne, Pascal und ihr Team bieten eine vielfältige Auswahl an Kaffeespezialitäten, erlesenen Weinen sowie Gipfeli, belegten Brötli am Mittag und Plättli an. Ob für den morgendlichen Kaffee, den geselligen Apéro oder zum Entspannen in der Altstadt – «für margrit» ist der neue Treffpunkt für alle Geniesser.

Öffnungszeiten

DI – SA: 09.00 – 21.00 Uhr

für margrit

Kirchgasse 11, 4600 Olten

fuermargrit.ch

