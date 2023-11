10 Fragen an Lukas Zingerle

Ich komme ursprünglich aus Südtirol, Italien, wo ich mit 19 Jahren meinen schulischen Abschluss in der Landeshotelfachschule Bruneck absolviert habe und direkt ins Bargeschehen einstieg. Ich habe mich durch verschiedene Kurse sowie Wettkämpfe weitergebildet bis ich dann, vor eineinhalb Jahren den Schritt nach Zürich gewagt habe. Als Barkeeper steht man immer im Mittelpunkt des Geschehens. Mir hat schon immer gefallen, Menschen zu unterhalten und sie glücklich zu machen.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Einem alten Freund und einer der besten Barkeeper der Slowakei – von dem ich anfangs sehr viel bezüglich Techniken und Fachwissen gelernt habe –, um ihm zu zeigen, wie weit ich es durch seine Hilfe geschafft habe.

2. Das Erste was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Kurzes Briefing über den heutigen Tag mit meinem Team, Arbeitsabläufe und Arbeitseinteilung durchgehen und zum guten Schluss die Musikanlage aufdrehen.

3. Was liebst du an deinem Job?

Generell den Kontakt mit dem Gast und meiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Wenn Leute eine Cocktailbar besuchen, um nur ein Glas Wasser zu bestellen.

5. Eine Welt ohne soziale Medien wäre…

Es wäre schwer bis unmöglich, jedoch interessant. Es müsste sich jede einzelne Cocktailbar ohne Social Media-Einfluss beweisen, um Kunden zu bekommen.

6. Welches war deine verrückteste Reise?

In sieben Tagen von Zürich zu den World Class in Hamburg. Direkt weiter auf ein Festival in Kroatien, mit Zwischenstopp in Südtirol für ein Fussballspiel und dann zurück zur Arbeit auf einen Event in Basel.

7. Den ausgefallensten Cocktail, den du je gemixt hast.

Einen Gimlet Twist mit Kaffir-Infusion, Orange & Grapefruit, St. Germain Likör und Kaffiröl.

8. Den letzten Luxus, den du dir gegönnt hast.

Einen Monat Urlaub im Sommer, bevor es Mitte September wieder Richtung Hochsaison ging.

9. Eigenschaften, um dich zu beschreiben.

Freundlichkeit, Ehrgeiz, Genauigkeit.

10. Die letzten 100 Franken und nur noch 24 Stunden Zeit…

Ein paar Bier und Snacks kaufen und mit meinen Freunden den Sonnenuntergang bewundern.

Lukas‘ Mix-Tipp Lavender Fields 5 cl Grapefruit Gin 3 cl Cranberry Saft Ocean Spray 2,5 cl Lavendelsirup 2,5 cl Zitronensaft Kamillenschaum Zubereitung: Shake & double strain

Garnitur: Getrockneter Lavendel

Eis: kein Eis

Verwendetes Barwerkzeug: Jigger, Shaker & Strainer

Art des Glases: Coupette

Warum hat der Cocktail diesen Namen? Es nimmt einen mit auf die Reise durch ein Lavendelfeld.

